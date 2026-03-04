Ειδήσεις | Διεθνή

Τραμπ: «Σε θέση ισχύος» οι ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ βρίσκονται «σε θέση ισχύος» στον πόλεμο κατά του Ιράν, τόνισε σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Βρισκόμαστε πλέον σε θέση ισχύος και οι ηγέτες τους εξαφανίζονται γρήγορα. Όποιος φαίνεται να θέλει να αναλάβει την ηγεσία, καταλήγει νεκρός», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

Αξιολογώντας τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κάποιος είπε "με άριστα το 10, πώς θα την αξιολογούσατε;" και απάντησα γύρω στο 15».

Υπεραμύνθηκε της απόφασής του να δώσει εντολή για επίθεση εναντίον του Ιράν, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη βρισκόταν κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. «Όταν τρελοί έχουν πυρηνικά όπλα, συμβαίνουν άσχημα πράγματα», δήλωσε ο Τραμπ.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το «αδίστακτο τρομοκρατικό καθεστώς» καταστράφηκε ολοσχερώς, διαβεβαιώνοντας πως το Ιράν «θα πληρώσει για τα εγκλήματά του».

