Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι χωρίς άδειες και τέλος σύνδεσης – Πώς θα λειτουργούν

Απλοποίηση των διαδικασιών, κλείσιμο των εκκρεμοτήτων και πλαίσιο για «plug-in» φωτοβολταϊκά και μεμονωμένες μπαταρίες χωρίς έγχυση στο δίκτυο φέρνει η νέα Υπουργική Απόφαση για την αυτοκατανάλωση-αυτοπαραγωγή.

Μια νέα «εποχή» για τον κλάδο της αυτοκατανάλωσης και αυτοπαραγωγής φιλοδοξεί να εγκαινιάσει η νέα Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύτηκε εχθές σε συνέχεια πλήθους παρατηρήσεων και επισημάνσεων της αγοράς για τα «κακώς κείμενα» που είχαν καταλήξει πρακτικά να καταστήσουν «ανενεργή» την σχετική αγορά.

Οι αλλαγές επί του κειμένου σε συνδυασμό με τις προσθήκες που έγιναν, αποσκοπούν τόσο στην απλοποίηση της διαδικασίας όσο και στη μεγαλύτερη διάδοση των εφαρμογών αυτοκατανάλωσης και αυτοπαραγωγής σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, ως το πλέον ενδεδειγμένο «εργαλείο» για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους, όντας συστατικό μέρος της «Συμφωνίας για Πρόοδο και Ευημερία», το εξειδικευμένο πακέτο μέτρων που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνέχεια των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι

Η βασική «καινοτομία» της Υπουργικής Απόφασης έγκειται στην πρόβλεψη για τα μικροηλιακά συστήματα με ρευματολήπτη (plug-in) μέγιστης ισχύος παραγωγής έως 800 Watt και εγκατεστημένης ισχύος έως 1.000 Watt ή κατά την προσφιλή τους ορολογία τα «φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι».

Πρόκειται για μια διαδεδομένη εφαρμογή στην Ευρώπη με κορυφαία αγορά την Γερμανία με τα εν λόγω συστήματα να συνιστούν εν πολλοίς το «διαβατήριο» κάθε καταναλωτή να αξιοποιήσει τα οφέλη της αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης, ιδίως σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την λειτουργία των παραδοσιακών συστημάτων όπως είναι τα φωτοβολταϊκά στέγης.

Απλοποίηση της διαδικασίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Υπουργική Απόφαση απλοποιεί σημαντικά στην σχετική διαδικασία σε σχέση με όσα ανέφερε το draft που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να αναγνωρίζει τη σημασία η εγκατάσταση «φωτοβολταϊκών μπαλκονιού» να παραμείνει μια απλή εφαρμογή «σύννομη» με την λογική «do it yourself» χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες για τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται να κάνουν το βήμα και να εγκαταστήσουν τέτοια συστήματα στα μπαλκόνια τους.

Τα βασικά βήματα για τον καταναλωτή

Όπως προαναφέρθηκε, η Υπουργική Απόφαση ορίζει συγκεκριμένο μέγεθος για τα συστήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν ως «φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι» με τον ενδιαφερόμενο καταναλωτή να καλείται αρχικά να ενημερώσει τον Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ) μέσω της Ειδικής Ψηφιακής Πύλης που θα συσταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σημειώνεται ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου ο Διαχειριστής θα πρέπει να ανακοινώσει την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ειδικής ψηφιακής πύλης μέσω της οποίας θα γίνεται η σχετική ενημέρωση. Όσα συστήματα εγκατασταθούν νωρίτερα θα πρέπει να δηλωθούν στην πύλη εντός 30 ημερών από την έναρξη λειτουργίας της.

Έπειτα ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην Ειδική Ψηφιακή Πύλη προκειμένου να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία, μεταξύ των οποίων, είναι τα τεχνικά στοιχεία του συστήματος ώστε να βεβαιώνεται από τον διαχειριστή ότι συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει ορίσει.

Επίσης, ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη σε ισχύ καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του υπεύθυνου εγκαταστάτη ή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας ότι τηρούνται οι ειδικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη σύνδεση και τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων όπως αυτές έχουν κοινοποιηθεί από τον Διαχειριστή. Σημειώνεται ότι οι προδιαγραφές προβλέπεται να δημοσιευτούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, για την εγκατάσταση και τη σύνδεση του εν λόγω συστήματος δεν απαιτείται σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ και οποιαδήποτε άλλη άδεια ή έγκριση, καθώς επίσης ούτε η καταβολή Τέλους Σύνδεσης.

Τέλος ορίζεται ότι «η συνολική μέγιστη και εγκατεστημένη ισχύς των εν λόγω συστημάτων ανά παροχή κατανάλωσης δεν δύναται να ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 800 Watt και 1.000 Watt αντιστοίχως. Σε περίπτωση έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα εν λόγω συστήματα στο Δίκτυο, η ενέργεια αυτή δεν αποζημιώνεται».

Τι άλλο φέρνει η Υπουργική Απόφαση

Από εκεί και πέρα το νέο πλαίσιο, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, μεταξύ άλλων:

προβλέπει την εγκατάσταση μεμονωμένων συστημάτων αποθήκευσης χωρίς έγχυση της ενέργειας στο δίκτυο,

θεσπίζει ειδική διαδικασία εφαρμογής αυτοκατανάλωσης αποκλειστικά για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα και τα κοινωφελή ιδρύματα,

δίνει τη δυνατότητα εκπροσώπησης καταναλωτών που συμμετέχουν σε σχήματα αυτοκατανάλωσης από διαφορετικούς προμηθευτές,

απλοποιεί και αποσαφηνίζει τις διαδικασίες για την εφαρμογή όλων των σχημάτων αυτοκατανάλωσης,

επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, τη μετάβαση μεταξύ διαφορετικών σχημάτων αυτοκατανάλωσης και τη συμμετοχή μιας παροχής σε περισσότερους από έναν σταθμούς αυτοκατανάλωσης.

Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται ζητήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του προηγούμενου πλαισίου και επέρχονται στοχευμένες βελτιώσεις ώστε το πλαίσιο να καταστεί πιο λειτουργικό, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και νέες δυνατότητες στους καταναλωτές.

Μητρώο Αυτοκαταναλωτών

Μια ακόμη σημαντική καινοτομία που συνοδεύει την Υπουργική Απόφαση αφορά στην θέσπιση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αυτοκαταναλωτών Ενέργειας, πράγμα που θα επιτρέψει να κατασταλάξει μια ολοκληρωμένη εικόνα ως προς τα εν λειτουργία έργα στο κλάδο. Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο, όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, δημιουργεί μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή για την εφαρμογή της αυτοκατανάλωσης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αυτοκαταναλωτών Ενέργειας πρόκειται να θέσει σε πλήρη εφαρμογή η ηλεκτρονική καταχώριση και επικαιροποίηση των στοιχείων των αυτοκαταναλωτών, των παροχών κατανάλωσης και των σταθμών αυτοκατανάλωσης. Η εγκατάσταση και η αξιοποίηση των έξυπνων μετρητών και η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο όλων των μετρητικών δεδομένων συμβάλλουν στην άμεση παρακολούθηση της λειτουργίας των σταθμών και στην πιο αποτελεσματική και με μεγαλύτερη ακρίβεια εφαρμογή της αυτοκατανάλωσης.