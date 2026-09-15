METLEN - ΜΕΤΚΑ: Κινήσεις ουσίας και «κύρους» με φόντο την είσοδο των υποδομών στο Χρηματιστήριο - Το timing

Ετοιμάζονται στον όμιλο Metlen – ΜΕΤΚΑ για την αυτόνομη είσοδο των κατασκευών – υποδομών και ΣΔΙΤ – παραχωρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι κινήσεις, η «διαφήμιση κύρους» και το σωστό timing για «πάτημα του κουμπιού» αναλόγως των συνθηκών. Τα μεγάλα έργα του γκρουπ και οι κινήσεις.

Με μια… ιδιαίτερα δυναμική «διαφήμιση», όπου παρουσιάζονται κάποια από τα πολύ μεγάλα projects (δημόσια, ΣΔΙΤ – Παραχωρήσεις, ιδιωτικά) που ολοκληρώνει, υλοποιεί ή έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας ανά την Ελλάδα ο όμιλος METLEN – ΜΕΤΚΑ, να «παίζει» ήδη εδώ και μερικές ημέρες στα μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση), το εύλογο ερώτημα που «πέφτει στο τραπέζι» είναι αν αυτή η κίνηση «κύρους» από πλευράς του γκρουπ σχετίζεται (και) με την πρόθεση της διοίκησης για εισαγωγή, και μάλιστα σε σύντομο χρονικό ορίζοντα, του τομέα υποδομών – κατασκευών – παραχωρήσεων στο Χρηματιστήριο της Αθήνας – Euronext.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις και πληροφορίες της αγοράς η απάντηση είναι «θετική» ως προς τα διαδικαστικά καθώς έχει να κάνει και με το σχεδιαζόμενο IPO στο ΧΑ. Στο γκρουπ είναι δεδομένο ότι οι ετοιμασίες για τον παραπάνω λόγο και σκοπό συνεχίζονται, ώστε, εφόσον και όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να έχουμε και τις επίσημες εξελίξεις. Και η διαφήμιση «κουμπώνει» με αυτή την πρόθεση και τον «ανοιχτό ορίζοντα».

Όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, τόσο παλιότερα όσο και σχετικά πρόσφατα, το γκρουπ που έχει «απλώσει αποτύπωμα» σε μεγάλα έργα (με ανεκτέλεστο άνω των 2 δις), έχει «αφήσει» έτσι κι αλλιώς «ορθάνοιχτη την πόρτα» της εισόδου στο Χρηματιστήριο, ενδεχομένως ακόμη και προς τα τέλη του 2026 (τελευταίο τρίμηνο) , σίγουρα, πάντως, «αναλόγως των συνθηκών» της αγοράς. Που μπορεί να περιλαμβάνουν οικονομικές, επιχειρηματικές, χρηματιστηριακές, γεωπολιτικές και άλλες «παραμέτρους».

Σε κάθε περίπτωση, και βάσει των ίδιων εκτιμήσεων ή ανεπίσημων πληροφοριών, στον όμιλο METLEN προετοιμάζονται (αν δεν είναι ήδη σχεδόν έτοιμοι) ώστε, εφόσον οι συνθήκες κριθούν κατάλληλες, «να πατήσουν το κουμπί» και να βάλουν στο ΧΑ τον τομέα υποδομών – παραχωρήσεων. Με την εν λόγω «διαφήμιση» να δείχνει, όπως λένε στην αγορά, «ετοιμότητα από τώρα, δια παν ενδεχόμενο».

Οι κινήσεις αναδιάρθρωσης και το «μέλλον»

Εξάλλου, ήδη έχουν γίνει κινήσεις εσωτερικής αναδιάρθρωσης (αποσχίσεις, οικονομικές αποτυπώσεις κ.α.), που μάλιστα έχουν «ανέβει» εδώ και μέρες στο ΓΕΜΗ, ώστε, ως τελικό αποτέλεσμα, να δημιουργηθεί μια οντότητα (τύπου holding) που θα έχει υπό την «ομπρέλα» της τον κλασσικό κατασκευαστικό τομέα (ΜΕΤΚΑ) αλλά και τις συμμετοχές σε ΣΔΙΤ – Παραχωρήσεις (Μ Παραχωρήσεις).

Ο δεύτερος κλάδος περιλαμβάνει συμμετοχές σε εταιρείες οι οποίες σχετίζονται με τέσσερα έργα ΣΔΙΤ, όπως π.χ. το 50% της «Κέδρηνος Λόφος» (FlyOver ΣΔΙΤ), το αρδευτικό στη Θεσσαλία (80%), τα 17 σχολεία στη Θεσσαλονίκη (90%), τον οδοφωτισμό Ηπείρου (100%), τις φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Σε αυτό το «πακέτο» προφανώς μπαίνει και η συμμετοχή στην παραχώρηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στην οποία ο όμιλος συμμετέχει με ποσοστό 30% (επενδυτής ή κατασκευαστής). Αυτά τα projects προφανώς μπορούν να φέρουν στο γκρουπ ροές και έσοδα εκατοντάδων εκατ. ευρώ ετησίως για τα επόμενα 25-30 έτη, ενισχύοντας τα EBITDA, με τη METLEN να έχει βάλει ως στόχο ήδη τα φέτος τα 140-150 εκατ. από τους τομείς κατασκευών – παραχωρήσεων, και προφανώς υψηλότερο πήχη όταν ωριμάσουν ΣΔΙΤ κ.λπ.

Τα μεγάλα projects

Υπενθυμίζεται ότι το γκρουπ μέσω της ΜΕΤΚΑ ή θυγατρικών της (ΕΛΕΜΚΑ) έχει αναλάβει τα τελευταία έτη πλήθος έργων (λιμενικά, οδικά, κτηριακά, σιδηροδρομικά, ΣΔΙΤ – Παραχωρήσεις κ.α.), ενισχύοντας το αποτύπωμά του στον τομέα υποδομών. Μόνο προσφάτων, και ενδεικτικά και μόνο, ανέλαβε το σύνολο των εργασιών για την υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου ανάπτυξης, φιλοξενίας και ψυχαγωγίας - το Project Voria - στο Μαρούσι που περιλαμβάνει την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, καζίνο, χώρων εκδηλώσεων και εστίασης, καθώς και εκτεταμένων κοινόχρηστων χώρων και υποδομών, μια επένδυση αξίας 380 εκατ. ευρώ.

Επίσης, όπως έχει αποκαλύψει το insider.gr, έχει υπογράψει (μαζί με ΤΕΡΝΑ), σύμβαση 300 εκατ. για το νέο μητροπολιτικό πάρκο Φαλήρου, μαζί με Δομική Κρήτης έχουν αναλάβει τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά, έχει «βάλει σφραγίδα» στις αθλητικές εγκαταστάσεις Ελληνικού αλλά και την Riviera Galleria, έχει κερδίσει τον διαγωνισμό που βγήκε από το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας για την «Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στις Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ», σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Καστοριά και Φλώρινα κ.α..

Από κοντά έρχονται έργα και συμβάσεις όπως η Παράκαμψη Χαλκίδας – Ψαχνών, η επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, η αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, ο προβλήτας ΟΛΘ, projects για την IKOS Kissamos, η υλοποίηση της Α’ φάσης του έργου ανάπτυξης κτιριακού συγκροτήματος εντός του οικοπέδου της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη, τα έργα αποκατάστασης λόγω Daniel κ.α..

Η ενίσχυση της «μηχανής»

Πρόσφατα, μάλιστα, ενίσχυσε και την «παραγωγική μηχανή» της με την απόκτηση της ΚΟΣΜΟ Κατασκευαστική, ενώ είναι γνωστό ότι έχει αναλάβει έργα ή και έχει σημαντικές βλέψεις για τους τομείς διαχείρισης απορριμμάτων και υδάτινων πόρων. Μένει να φανεί αν στον όμιλο έχουν σχέδια για νέες κινήσεις (εξαγορές) αλλά και σε ποιους τομείς.