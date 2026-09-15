Οι ελληνικές τράπεζες κοιτούν όλο και πιο μακριά

Για πρώτη φορά μετά την περίοδο της μεγάλης αναδίπλωσης, οι ελληνικές τράπεζες έχουν ξανά τη δυνατότητα να κοιτούν πέρα από την εγχώρια αγορά με όρους ανάπτυξης και όχι άμυνας. Οι ισχυρότεροι ισολογισμοί και η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια δημιουργούν χώρο για μια νέα φάση εξωστρέφειας, με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.

Για πρώτη φορά μετά την περίοδο της μεγάλης αναδίπλωσης, οι ελληνικές τράπεζες έχουν ξανά τη δυνατότητα να κοιτούν πέρα από την εγχώρια αγορά με όρους ανάπτυξης και όχι άμυνας. Οι ισχυρότεροι ισολογισμοί και η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια δημιουργούν χώρο για μια νέα φάση εξωστρέφειας, με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.

Η εικόνα, δεν θυμίζει την επιθετική επέκταση του παρελθόντος. Οι ελληνικές τράπεζες δεν αναζητούν απλώς γεωγραφικό μέγεθος. Αξιοποιούν υφιστάμενες θέσεις, επενδύουν σε αγορές με ισχυρότερη δυναμική και χρησιμοποιούν στρατηγικές συνεργασίες για να διευρύνουν την πρόσβασή τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Eurobank έχει εξελίξει τη Βουλγαρία σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της διεθνούς κερδοφορίας της, η Alpha Bank έχει μετατρέψει τη Ρουμανία σε στρατηγική συμμετοχή μέσω UniCredit, ενώ η Κύπρος εξελίσσεται σε κομβική αγορά για την περιφερειακή παρουσία περισσότερων του ενός ελληνικών ομίλων.

Η Eurobank ανοίγει τον χάρτη της

Η Eurobank είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση του νέου εξωστρεφούς μοντέλου των ελληνικών τραπεζών, καθώς το διεθνές της αποτύπωμα εκτείνεται πλέον σε ένα ευρύτερο τόξο αγορών που περιλαμβάνει τη Βουλγαρία, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο. Δεν πρόκειται επομένως μόνο για μια βαλκανική παρουσία, αλλά για ένα περιφερειακό μοντέλο που συνδυάζει τραπεζικές εργασίες, wealth management και πρόσβαση σε ευρωπαϊκές αγορές. Στη Βουλγαρία, μέσω της Postbank, η Eurobank αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς, σε μια αγορά που από τις αρχές του 2026 βρίσκεται πλέον στην Ευρωζώνη. Στο τέλος Ιουνίου τα καθαρά δάνεια της θυγατρικής ανήλθαν στα 9,6 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις στα 11,6 δισ. ευρώ, ενώ στο πρώτο εξάμηνο η βουλγαρική δραστηριότητα απέφερε 119 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη.

Στην Κύπρο, η Eurobank έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο βάρος μετά την ενσωμάτωση της Ελληνικής. Η κυπριακή δραστηριότητα διαθέτει πλέον 9,1 δισ. ευρώ καθαρά δάνεια, 24,1 δισ. ευρώ καταθέσεις και 29,3 δισ. ευρώ ενεργητικό, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026 συνεισέφερε 231 εκατ. ευρώ στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ομίλου. Διαφορετικά χαρακτηριστικά έχει το Λουξεμβούργο, που αποτελεί μια αγορά με ιδιαίτερη σημασία για το διεθνές προφίλ της Eurobank, καθώς συνδέεται περισσότερο με το wealth management και την εξυπηρέτηση διεθνών πελατών. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου η δραστηριότητα στο Λουξεμβούργο διέθετε 1 δισ. ευρώ καθαρά δάνεια, 2,6 δισ. ευρώ καταθέσεις και 5,3 δισ. ευρώ υπό διαχείριση κεφάλαια.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 οι δραστηριότητες σε Κύπρο, Βουλγαρία και Λουξεμβούργο αντιστοιχούσαν σε 45,7 δισ. ευρώ ενεργητικό, 19 δισ. ευρώ καθαρά δάνεια και 37,5 δισ. ευρώ καταθέσεις.

Παράλληλα, ο όμιλος της Eurobank έχει ανοίξει τον χάρτη του προς την Ινδία και τη Μέση Ανατολή, με στόχο να αξιοποιήσει τις εμπορικές και επενδυτικές ροές που συνδέουν την Ελλάδα και την Κύπρο με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της ευρύτερης περιοχής. Η τράπεζα έχει ήδη παρουσία στη Βομβάη, ενώ στο πλάνο βρίσκεται η ενίσχυση της παρουσίας της στον Κόλπο, με το Άμπου Ντάμπι να αποτελεί το επόμενο σημείο αναφοράς.

Η UniCredit ανοίγει νέες διαδρομές σε Alpha

Από την άλλη, η Alpha Bank δεν στηρίζεται πλέον στην αυτόνομη παρουσία μιας μεγάλης θυγατρικής στη Ρουμανία, αλλά αξιοποιεί τη στρατηγική της σχέση με τη UniCredit για να αποκτήσει ευρύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Η πώληση του 90,1% της Alpha Bank Romania στη UniCredit και η διατήρηση του 9,9% στη νέα UniCredit Bank Romania άλλαξαν το μοντέλο παρουσίας του ομίλου στη Ρουμανία. Η Alpha παραμένει συνδεδεμένη με μια από τις μεγαλύτερες αγορές της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα αποκτά πρόσβαση στο ευρωπαϊκό δίκτυο της UniCredit.

Η συνεργασία με τη UniCredit λειτουργεί ως εργαλείο για την ενίσχυση του corporate banking, του trade finance, των πληρωμών και των διασυνοριακών χρηματοδοτήσεων, με στόχο η τράπεζα να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από τις επιχειρηματικές ροές μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης. Η συνεργασία έχει ήδη αρχίσει να μεταφράζεται σε συγκεκριμένες εργασίες, με πρόσβαση σε πανευρωπαϊκό δίκτυο 13 χωρών, περίπου 100 εκατ. ευρώ trade finance και περίπου 250 εκατ. ευρώ κοινών χρηματοδοτήσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Παράλληλα, η Alpha έχει ενισχύσει την παρουσία της στην Κύπρο μέσω της AstroBank, εδραιώνοντας τη θέση της στην τοπική αγορά. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να αυξήσει το αποτύπωμά της σε αγορές όπου υπάρχει περιθώριο για ανάπτυξη και μεγαλύτερη απόδοση κεφαλαίου.

Η Εθνική ψάχνει το μεγάλο βήμα

Για την Εθνική Τράπεζα, το επόμενο μεγάλο βήμα στο εξωτερικό είναι υπό διαμόρφωση, με τη Βόρεια Μακεδονία και την Κύπρο να αποτελούν τις βασικές υφιστάμενες θέσεις του ομίλου. Η Stopanska παραμένει ένα σταθερό περιφερειακό asset, όμως το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στην επόμενη κίνηση και όχι στην περαιτέρω γεωγραφική διεύρυνση της υφιστάμενης παρουσίας.

Η Εθνική, έχοντας πλέον ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και σημαντικό περιθώριο για νέες επενδύσεις, κοιτάζει το ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης κίνησης σε δυτικοευρωπαϊκή αγορά, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά το διεθνές της αποτύπωμα. Το τριετές πλάνο προβλέπει ότι η ισχυρή οργανική παραγωγή κεφαλαίου θα επιτρέψει, πέρα από τις διανομές προς τους μετόχους και την οργανική ανάπτυξη, και την αξιοποίηση ευκαιριών μέσω εξαγορών, joint ventures και άλλων στρατηγικών κινήσεων.

Παράλληλα, η ΕΤΕ έχει ήδη αρχίσει να ενισχύει τις υποδομές που απαιτούνται για ένα πιο διεθνές μοντέλο corporate banking, με scaled-up international corporate lending και structured finance desks και μεγαλύτερη παρουσία σε διεθνείς κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η κίνηση στη Σαουδική Αραβία, με την Εθνική να προχωρά στη δημιουργία desk στο Ριάντ και να διευρύνει το διεθνές της αποτύπωμα.