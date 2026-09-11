Νάγκελ: Οι τιμές της ενέργειας θα καθορίσουν την πορεία των επιτοκίων της ΕΚΤ

«Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές της ενέργειας, πώς διαμορφώνεται η εικόνα των τιμών κατά τη διάρκεια, ίσως, του επόμενου μήνα», διεμήνυσε.

Οι τιμές της ενέργειας θα καθορίσουν εάν η ΕΚΤ χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια σε περισσότερο περιοριστικά επίπεδα, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Deutsche Bank, Γιοακίμ Νάγκελ. «Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές της ενέργειας, πώς διαμορφώνεται η εικόνα των τιμών κατά τη διάρκεια, ίσως, του επόμενου μήνα», διεμήνυσε το μέλος της ΕΚΤ μία μέρα μετά την απόφαση για τη δεύτερη αύξηση επιτοκίων στο 2026 κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,5%.

Ο Νάγκελ εξέφρασε την άποψη ότι τα επιτόκια βρίσκονται επί του παρόντος στο ανώτερο άκρο του ουδέτερου εύρους -όπου η νομισματική πολιτική ούτε τονώνει, ούτε περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη-, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρειαστεί μετάβαση σε «ήπια συσταλτικά επίπεδα». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές της ενέργειας θα καθορίσουν την πορεία των επιτοκίων.

Ερωτηθείς εάν είναι πιθανές μία ή δύο ακόμη αυξήσεις στον τρέχοντα κύκλο, απάντησε: «Είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες επ' αυτού. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Τώρα το πετρέλαιο πλησιάζει τα 110 δολάρια ανά βαρέλι» τόνισε, ενώ πιέσεις δέχονται και οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με τα futures του ολλανδικού κόμβου TTF να αγγίζουν υψηλό από το 2022.

«Είδαμε μεγάλη μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Αυτό που κάναμε χθες αποτελεί αντανάκλαση της πρόβλεψής μας. Δεν είναι σαφές πώς θα κινηθούν οι τιμές της ενέργειας τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, επομένως πιστεύω ότι το ζήτημα εξαρτάται από την εξέλιξη των τιμών της ενέργειας και θα προχωρήσω στη δική μου αξιολόγηση όταν συνεδριάσουμε ξανά», αποσαφήνισε.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της γερμανικής κεντρικής τράπεζας διεμήνυσε ότι δεν ανησυχεί για τα σχετικά χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενόψει του χειμώνα, προσθέτοντας ότι η κατάσταση δεν είναι συγκρίσιμη με την ενεργειακή κρίση της περιόδου 2022-2023, χάρη στις περισσότερες επιλογές για την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).