Ανάκαμψη στις ευρωαγορές με βαρίδι πετρέλαιο και ΕΚΤ

Οι ευρωαγορές φαίνεται να ανακάμπτουν την Παρασκευή, αλλά παραμένουν κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών.

Οι ευρωαγορές φαίνεται να ανακάμπτουν την Παρασκευή, αλλά παραμένουν κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους από τον Απρίλιο, καθώς η δραματική άνοδος της τιμής του αργού πετρελαίου και η αυστηρή αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ εντείνουν τους φόβους για μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας και πληθωρισμού σε ολόκληρη την Γηραιά Ήπειρο.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 φαίνεται να ενισχύεται πλέον κατά 0,23% στις 637,39 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,42% στις 6.295 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει κέρδη 0,14% στις 25.438 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται κατά 0,45% στις 8.153 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύεται 0,08% στις 10.618 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει κατά 0,69% στις 52.163 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 κινείται στις 19.747 μονάδες, ανεβαίνοντας 0,42%.

Στα ταμπλό, οι μετοχές του τομέα ταξιδιών και αναψυχής ηγούνται των αρχικών κερδών, σημειώνοντας άνοδο 0,93%, ακολουθούμενες από τις τράπεζες, οι οποίες ισχυροποιούνται κατά 0,87%, και τον τομέα αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, με άνοδο 0,78%.

Η ραγδαία άνοδος των τιμών της ενέργειας αποτελεί τον κύριο παράγοντα πίεσης. Oι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων σε κρίσιμες θαλάσσιες εμπορικές οδούς στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό. Ειδικότερα, το αργό τύπου Brent χάνει 0,12% στα 107,48 δολάρια ενώ το αμερικανικό WTI χάνει 0,25% στα 102,22 δολάρια ανά βαρέλι.

Την Πέμπτη, οι Χούθι ανέλαβαν τον έλεγχο του λιμανιού Μόχα στην Υεμένη, δημιουργώντας μια μεγάλη απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα, η κίνηση των πλοίων στον Κόλπο παραμένει περιορισμένη μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στην περιοχή.

Στη χθεσινή συνεδρίαση, οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια -με το Brent να ξεπερνά ακόμα και τα 107 δολάρια, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον μηνών.

Στα μάκρο της ημέρας, η ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας για τον Ιούλιο ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, καθώς η παραγωγή αυξήθηκε σε όλους τους τομείς παρά την σημαντική άνοδο των λογαριασμών ενέργειας.

Ειδικότερα, η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), ανεβάζοντας ρυθμούς από την αύξηση κατά 0,3% του Ιουνίου και ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών.

Ωστόσο, την Πέμπτη τα επιτόκια της ΕΚΤ σκαρφάλωσαν σε υψηλό 18 μηνών, με αύξηση 0,25%, όπως ευρέως είχαν προεξοφλήσει οι αγορές. Οι πιέσεις στις τιμές στην Ευρωζώνη από τον πληθωρισμό (στο 3,3% τον Αύγουστο - υψηλό τριετίας) και τα καύσιμα (άνοδος του πετρελαίου Brent στα 102 δολάρια, με άλμα 30% σε 15 ημέρες - αναρρίχηση του φυσικού αερίου σε υψηλό τετραετίας στο κατώφλι των 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα) ώθησαν την ΕΚΤ να συσφίξει τη νομισματική της πολιτική.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, προχώρησε στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση της ΕΚΤ, διαπιστώνοντας πως οι προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, με ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς για την οικονομική ανάπτυξη, ωστόσο, όπως και στη συνεδρίαση του Ιουνίου, επανέλαβε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «δεν δεσμεύονται σε μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων».

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, τόνισε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να δημιουργεί «πληθωριστικές πιέσεις» και ο δείκτης τιμών «αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο για μεγάλο χρονικό διάστημα». Ενώ η ανακοίνωση της ΕΚΤ ανέφερε ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διατηρηθεί πολύ πάνω από το 2% «για παρατεταμένη περίοδο», η Λαγκάρντ διευκρίνισε ότι αυτό σημαίνει «μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2027».

Πτωτικές οι αγορές στην Ασία

Οι αγορές Ασίας - Ειρηνικού κινήθηκαν πτωτικά, με τις μετοχές της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας να ηγούνται των απωλειών.

Ο δείκτης αναφοράς Kospi σημείωσε πτώση 2,7%, , με τους κολοσσούς SK Hynix και Samsung Electronics να υποχωρούν κατά 4% και 3,8% αντίστοιχα. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq διοίσθησε πάνω από 2%. Ο ιαπωνικός Nikkei 225 έχασε 2,6%, ενώ ο Topix αποδυναμώθηκε κατά 1,86%. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε απώλειες 1%.