Εβδομάδα με πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά εδώ και 4 μήνες

Οι δύο δείκτες αναφοράς επιδίδονται σε ράλι σχεδόν 13%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό τους από τις 17 Ιουλίου.

Τελευταία ενημέρωση 08:09

Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, μετά το +6% της Πέμπτης, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων σε κρίσιμες θαλάσσιες εμπορικές οδούς στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Ειδικότερα, το αργό τύπου Brent χάνει 0,12% στα 107,48 δολάρια ενώ το αμερικανικό WTI χάνει 0,25% στα 102,22 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε εβδομαδιαία βάση, οι δύο δείκτες αναφοράς επιδίδονται σε ράλι σχεδόν 13%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό τους από τις 17 Ιουλίου. Μάλιστα, οδεύουν προς το κλείσιμο της εβδομάδας σε επίπεδα άνω των 100 δολαρίων ανά βαρέλι για πρώτη φορά από τα μέσα Μαΐου.

Την Πέμπτη, οι Χούθι ανέλαβαν τον έλεγχο του λιμανιού Μόχα στην Υεμένη, δημιουργώντας μια μεγάλη απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα, η κίνηση των πλοίων στον Κόλπο παραμένει περιορισμένη μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στην περιοχή.

Οι επιθέσεις από την Υεμένη εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία σηματοδοτούν μια νέα κλιμάκωση, η οποία πλέον δεν περιορίζεται στο Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με αναλυτές.

«Παρότι σημαντικές ποσότητες πετρελαίου εξακολουθούν να διακινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι ροές παραμένουν πολύ χαμηλότερες από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, γεγονός που καταδεικνύει πόσο εύθραυστη έχει γίνει η κατάσταση», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της ING.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν δείχνει μέχρι στιγμής καμία πρόθεση να περιορίσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πλήξουν το όρος Πίκαξ, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές. Παράλληλα, εκτίμησε πως ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.