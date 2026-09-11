Κουτεντάκης (ΕΛΑΣ): Φόρος 1% στη συνολική καθαρή περιουσία - Οι 3 οικονομικές προτεραιότητες

Το πώς μπορεί να εφαρμοσθεί η πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) για τη φορολόγηση της συνολικής καθαρής περιουσίας με συντελεστή 1% ανέλυσε ο Τομεάρχης Οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης.

Το πώς μπορεί να εφαρμοσθεί η πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) για τη φορολόγηση της συνολικής καθαρής περιουσίας με συντελεστή 1%, ανέλυσε ο Τομεάρχης Οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης, μιλώντας αποκλειστικά στο Insider.gr, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εξήγησε πως πρέπει να καταγραφεί το σύνολο της περιουσίας κάθε φορολογούμενου, όχι μόνο τα ακίνητα, αλλά και οι μετοχές, τα ομόλογα ή οι καταθέσεις που διαθέτει και με βάση αυτά τα δεδομένα θα προκύψει το «κατώφλι» που θα ορίζει το πλουσιότερο 1%.

Ο κ. Κουτεντάκης αναφέρθηκε και στις βασικές προτεραιότητες στο οικονομικό πεδίο. Επισήμανε πως ο σχεδιασμός γίνεται σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής αξιοπιστίας και σοβαρότητας.

Θα θέλαμε να μας εξειδικεύσετε την πρότασή σας για την επιβολή φόρου περιουσίας;

Φ. Κουτεντάκης: Η πρόταση μας για τον φόρο περιουσίας, να επισημάνω, αφορά το πλουσιότερο 1% σε όρους συνολικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτή τη στιγμή καταγράφουμε τα ακίνητα ως περιουσία, αλλά δεν καταγράφουμε όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία: ομόλογα, μετοχές, καταθέσεις. Χρηματοοικονομική περιουσία δηλαδή.

Αυτή είναι μια συζήτηση που δεν την επινοήσαμε εμείς, γίνεται εδώ και χρόνια σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο ως μία προσπάθεια αντιμετώπισης και δίκαιης συνεισφοράς των πολύ υψηλών περιουσιών στα δημόσια έσοδα. Εδώ, λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα ουσιαστικό που αφορά στη φορολογική δικαιοσύνη αφορά στην ανισότητα.

Καταθέτουμε, λοιπόν, μια πρόταση ώστε, πρώτα απ' όλα, να καταγραφούν αυτές περιουσίες. Γιατί, όπως είπα προηγουμένως, δεν τις γνωρίζουμε, γνωρίζουμε μόνο τα ακίνητα. Πρέπει να καταγραφεί λοιπόν το σύνολο της περιουσίας κάθε φορολογούμενου: τα ακίνητα, οι μετοχές, τα ομόλογα ή οι καταθέσεις που διαθέτει. Από αυτό το σύνολο που θα καταγράψουμε και το οποίο σας διαβεβαιώνω ότι με το σημερινά εργαλεία δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, μπορεί να γίνει και σχετικά αυτόματα, θα ξεχωρίσουμε ποιο είναι το κατώφλι τελικά που ορίζει το πλουσιότερο 1%. Μιλάμε για ένα μικρό αριθμό φορολογούμενων το οποίο όμως κατέχει μεγάλο ύψος περιουσίας και αυτό το ύψος περιουσίας θα φορολογηθεί με έναν συντελεστή της τάξης του 1%.

Να επισημάνω πως μιλάμε για καθαρή περιουσία. Δηλαδή από τα περιουσιακά στοιχεία αφαιρούμε χρέη και οφειλές. Αυτή την καθαρή περιουσιακή θέση των πλουσιότερων συμπολιτών μας θα το φορολογήσουμε με έναν συντελεστή προκειμένου να συνεισφέρουν και αυτοί στα δημόσια έσοδα. Δεν έχει καμία τιμωρητική λογική, έχει μία λογική δίκαιης συνεισφοράς.

Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες του οικονομικού σας προγράμματος;

Το συνολικό μας πρόγραμμα έχει μία σειρά από προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα να υποστηρίξει το κοινωνικό κράτος το οποίο τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε κατάσταση φθοράς, έχει υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό και υπάρχουν δείκτες που το λένε αυτό. Η ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών, υγείας, εκπαίδευσης των Ελλήνων πολιτών έχει υποβαθμιστεί σοβαρά.

Δεύτερον, έχει ως προτεραιότητα τα ελαφρύνει τα βάρη από τη μισθωτή εργασία. Να φροντίσει, δηλαδή, ώστε να εξισορροπηθεί η κατανομή των βαρών μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου, γιατί αυτήν τη στιγμή η χώρα μας είναι η πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στη βαρύτερη φορολόγηση της εργασίας σχέση με το κεφάλαιο.

Η τρίτη προτεραιότητα φυσικά είναι όλα αυτά να γίνουν σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Γνωρίζουμε τους κανόνες, τους έχουμε μετρήσει και όσα εξαγγέλλουμε είναι εντός αυτών των ορίων. Ανεξαρτήτως του τι λέει η Νέα Δημοκρατία με τις κατά καιρούς κοστολογήσεις που βγάζει: είμαστε στην τρίτη, προς το παρόν, κοστολόγηση και έχει πει τρία διαφορετικά ποσά για το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα. Αναρωτιόμαστε τι άλλο θα ακούσουμε.