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FG Europe: Στρατηγική συμφωνία με την Beijer Ref

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FG Europe: Στρατηγική συμφωνία με την Beijer Ref
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Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί μια νέα φάση μεγέθυνσης, με έμφαση στη διεθνή επέκταση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Στρατηγική συμφωνία με την Beijer Ref σύνηψε η FG Europe.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Beijer Ref αποτελεί έναν κορυφαίο όμιλο παγκοσμίως στον κλάδο της Θέρμανσης, Αερισμού και Κλιματισμού (HVAC) και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης με κεφαλαιοποίηση πάνω από 7 δισ. δολάρια.

Έχοντας 40 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες, η FG Europe ενισχύει τον διεθνή της προσανατολισμό αξιοποιώντας το δίκτυο της Beijer Ref, το οποίο εκτείνεται σε 45 χώρες.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί μια νέα φάση μεγέθυνσης, με έμφαση στη διεθνή επέκταση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί με επιτυχία τη μετάβαση στην επόμενη γενιά ηγεσίας. Ο Αθανάσιος Κ. Φειδάκης αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη διοίκηση της
εταιρείας ως Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και Εμπορικός Διευθυντής, ενώ ο Ιδρυτής και Πρόεδρος, Γεώργιος Φειδάκης, παραμένει στη θέση του, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στη στρατηγική και τις αξίες της εταιρείας.

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