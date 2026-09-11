Ντίζελ: 6 δολάρια το γαλόνι στις ΗΠΑ για πρώτη φορά στα χρονικά

Οι Αμερικανοί δαπανούν περίπου 700 εκατ. δολάρια περισσότερα ημερησίως για βενζίνη και ντίζελ σε σχέση με πέρυσι.

Για πρώτη φορά στην ιστορία η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έφτασε τα 6 δολάρια ανά γαλόνι την Παρασκευή, καθώς οι διαταραχές στον εφοδιασμό καυσίμων, που προκλήθηκαν από τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, αυξάνουν το κόστος μεταφοράς σε ολόκληρη την αμερικανική οικονομία.

Οι οδηγοί φορτηγών και οι αγρότες πληρώνουν περίπου 63% περισσότερα για να γεμίσουν τα οχήματα και τα τρακτέρ τους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ η μέση τιμή σε εθνικό επίπεδο διαμορφώνεται πλέον στα 6,0556 δολάρια ανά γαλόνι.

Οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες στην Καλιφόρνια, την πολιτεία με τη μεγαλύτερη αγροτική παραγωγή στις ΗΠΑ, φτάνοντας τα 7,9827 δολάρια ανά γαλόνι.

Το κόστος των καυσίμων αυξάνεται καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν σημειώσει απότομη άνοδο, ως αντίδραση στην έντονη κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυτόν τον μήνα.

Τα futures για το αμερικανικό αργό WTI ξεπέρασαν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι την Πέμπτη, για πρώτη φορά από τον Μάιο, μετρώντας κέρδη 20% μέσα στον Σεπτέμβριο.

Το ντίζελ αποτελεί την πραγματική «δύναμη» της οικονομίας, παρόλο που οι καταναλωτές τείνουν να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις τιμές της βενζίνης, τόνισε ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος της Rapidan Energy.

Οι υψηλότερες τιμές του ντίζελ μετακυλίονται στους καταναλωτές μέσω του κόστους τροφίμων, των αγαθών και ενέργειας. Το ντίζελ τροφοδοτεί τα φορτηγά, τα τρένα και τα πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα στην αγορά.

Κινεί τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι αγρότες για τη σπορά και τη συγκομιδή των καλλιεργειών τους. Παράλληλα, χρησιμοποιείται για τη θέρμανση κατοικιών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Είναι το καύσιμο με τις πιο ύπουλες επιπτώσεις, το πιο δαπανηρό και αυτό που ασκεί τη μεγαλύτερη επίδραση. Καθώς οι τιμές ανεβαίνουν, η κατάσταση προκαλεί πραγματική ανησυχία. Οι τιμές του ντίζελ σε αυτά τα επίπεδα αποτελούν σιωπηλό δολοφόνο για την οικονομία», επεσήμανε ο Πάτρικ Ντε Χαν, επικεφαλής ανάλυσης πετρελαϊκών προϊόντων στην GasBuddy.

Στο μεταξύ, οι τιμές της βενζίνης δεν έχουν φτάσει ποτέ σε τόσο υψηλά επίπεδα τόσο αργά μέσα στο έτος, με το κόστος στα πρατήρια καυσίμων να αγγίζουν το ρεκόρ των 4,15 δολαρίων ανά γαλόνι για το τριήμερο της Εργατικής Πρωτομαγιάς (Labor Day).

Οι Αμερικανοί δαπανούν περίπου 700 εκατ. δολάρια περισσότερα ημερησίως για βενζίνη και ντίζελ σε σχέση με πέρυσι και έρχονται αντιμέτωποι με ένα σοκ βλέποντας αυτές τις τιμές.