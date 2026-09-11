Η OpenAI εξετάζει επιβράδυνση στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης

Τις τελευταίες εβδομάδες, εργαζόμενοι σε κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκφράσει δημόσια τις ανησυχίες τους σχετικά με τους αυξημένους κινδύνους των προηγμένων συστημάτων.

Το ενδεχόμενο να επιβραδύνει την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αιχμής εξετάζει η OpenAI, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Άλτμαν ελπίζει πως και άλλες εταιρείες του κλάδου θα κάνουν το ίδιο.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, σε συνάντηση με το σύνολο του προσωπικού αυτή την εβδομάδα, ο Άλτμαν είπε πως η OpenAI ενδεχομένως να επιβραδύνει το ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης ίσως σε συντονισμό με αρκετά άλλα εργαστήρια, ωστόσο ορισμένα ενδέχεται να μη συμφωνήσουν να το κάνουν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, εργαζόμενοι σε κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκφράσει δημόσια τις ανησυχίες τους σχετικά με τους αυξημένους κινδύνους των προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τροφοδοτώντας νέα άγχη στο εσωτερικό τους. Υπενθυμίζεται πως η OpenAI και η Anthropic έχουν καταθέσει εμπιστευτικά έγγραφα για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο νωρίτερα φέτος.

Ο επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI, Γιάκουμπ Πατσότσκι, έγραψε πρόσφατα ανάρτηση προειδοποιώντας για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης και δήλωσε ότι «οι εταιρείες θα πρέπει να συντονιστούν ώστε να επιβραδύνουν την ανάπτυξη στο μέλλον όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο». Πρόσθεσε ότι ελπίζει «οι εθελοντικές επιβραδύνσεις να καταστούν κοινή πρακτική έως ότου θεσπιστούν κοινά όρια ασφαλείας».

Η OpenAI έχει επισημάνει ότι πρόσφατα επιβράδυνε τμήματα ανάπτυξης μοντέλων και ανέστειλε ορισμένες διαδικασίες εκπαίδευσης λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Ο ίδιος ο Άλτμαν μάλιστα έχει δηλώσει ότι είχε συζητήσεις με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου για το θέμα.