Αναμένεται ο καθορισμός νέας ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του νέου διαγωνισμού του ΤΕΕ. Προσφυγή στην ΕΑΔΗΣΥ από κατασκευαστικό όμιλο που όμως αποσύρθηκε. Το story της διαδικασίας. Ποιο είναι το έργο που σημαίνει ενεργειακό «λίφτινγκ» στην μπασκετική έδρα του Ολυμπιακού και στο κτήριο των 40 ετών

Το «πράσινο φως» από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), στην οποία προσωρινά «πήγε» η (νέα) διαγωνιστική διαδικασία λόγω υποβολής προδικαστικής προσφυγής (από κατασκευαστικό γκρουπ) που τελικά, όμως, αποσύρθηκε, φαίνεται να αναμένει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ώστε να προχωρήσει ομαλά ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδοξμών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)», ύψους 20 εκατ. ευρώ (στα 25 εκατ. περίπου με ΦΠΑ).

Εφόσον όλα πάνε καλά, θα έχει σημειωθεί μεν μια (νέα) χρονική καθυστέρηση αλλά τουλάχιστον δεν θα μπλοκάρει ο διαγωνισμός. Θεωρητικά, για χτες 10 Σεπτεμβρίου 2026 είχε προγραμματιστεί η υποβολή προσφορών αλλά λόγω των παραπάνω εξελίξεων αναμένεται ο καθορισμός του νέου timing.

Με την ΚΑΕ Ολυμπιακός ήδη να προχωρά τις εργασίες για την ανακαίνιση - ανακατασκευή του ΣΕΦ με σκοπό την μετατροπή του σε μια σύγχρονη «κόκκινη» μπασκετική αρένα υψηλών προδιαγραφών, αλλά και να έχει έρθει σε συμφωνία με την ΚΑΕ ΑΕΚ ώστε να δίνει η ομάδα, για όσο διάστημα απαιτηθεί, τους εντός έδρας αγώνες της στη SUNEL Arena μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του φαληρικού σταδίου που μετράει πάνω από 40 χρόνια ζωής.

Το έργο αφορά στην εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις του Σταδίου με στόχο την αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του κτιρίου. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις αυτές επιχειρούν να αποκαταστήσουν τη φυσική φθορά και γήρανση των υλικών να συμβαδίσουν κατά το δυνατό με τα νέα κλιματικά δεδομένα και τις απαιτήσεις που αυτά θέτουν.

Το story του διαγωνισμού

Όπως το insider.gr έχει αναφέρει, προ ολίγων μηνών δόθηκε το «πράσινο φως» για τον διαγωνισμό. Μάλιστα, είχε κατατεθεί και προσφορά από την κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΚΑΛ που ανέμενε την υπογραφή της σύμβασης. Ωστόσο, η διαδικασία «κόλλησε» στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το οποίο «άναψε κόκκινο» στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου, το ΤΕΕ διέκοψε τη διαδικασία, ενώ επαναπροκήρυξε τον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης τον Αύγουστο που μας πέρασε.

Όμως, όπως αναφέραμε και στην αρχή, υπήρξε προσφυγή στην ΕΑΔΗΣΥ από πλευράς ενδιαφερόμενου κατασκευαστικού ομίλου η οποία, ωστόσο, κατά πληροφορίες της αγοράς, τελικά αποσύρθηκε. Άρα, δεν «πάγωσε» ο διαγωνισμός αλλά καταγράφεται μια νέα χρονική καθυστέρηση, για πόσο χρονικό διάστημα θα φανεί. Κατά συνέπεια, στο ΤΕΕ, που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας τον διαγωνισμό, αναμένουν το «πράσινο φως» από την Αρχή ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία (εφόσον δεν έχουμε άλλη ανατροπή), με τον ορισμό νέας ημερομηνίας για την κατάθεση προσφορών από τεχνικούς ομίλους.

Το ενεργειακό «λίφτινγκ»

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του κτηρίου, με ουσιαστικό αντίκτυπο στις λειτουργίες που εξυπηρετεί και η επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης στους χρήστες του. Δεδομένης της παλαιότητας των εγκαταστάσεων και των κανονιστικών πλαισίων στα οποία κατασκευάστηκε, οι παρεμβάσεις επιχειρούν αφενός να αντικαταστήσουν τη φυσική φθορά και τη γήρανση των υλικών, αφετέρου να συμβαδίσουν κατά το δυνατό με τα νέα κλιματικά δεδομένα και τις απαιτήσεις που αυτά θέτουν.

Όπως αναφέρονταν στην διακήρυξη, το σύνολο του κτηριακού συγκροτήματος παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα γήρανσης και θερμικών απωλειών. Η οροφή της αρένας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στεγάνωσης (αστοχία υγρομονωτικής στρώσης) και η υφιστάμενη θερμομόνωση δεν είναι επαρκής δεδομένης της γήρανσης της και των νέων απαιτήσεων στα κλιματικά δεδομένα. Τα περισσότερα κουφώματα του κτηρίου είναι μεταλλικά με μονούς υαλοπίνακες και δεν έχει γίνει κάποια αναβάθμιση από την αρχική κατασκευή.

Η πολύ μεγάλη επιφάνεια κάλυψής τους θέτει σημαντικά ζητήματα ενεργειακών/ θερμικών εισροών ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες δημιουργώντας δυσάρεστες συνθήκες εσωτερικά. Τα υφιστάμενα κουφώματα είναι τα αρχικά από την κατασκευή του ΣΕΦ και χαρακτηρίζονται ως μη αποδοτικά ενεργειακά μετρώντας διάρκεια ζωής τουλάχιστον 40 ετών (το ΣΕΦ εγκαινιάστηκε το 1985).