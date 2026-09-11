Αμετανόητος ο Τραμπ για Ιράν: «Εάν έπρεπε, θα έκανα ακριβώς το ίδιο»

«Εάν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο, η Ισλαμική Δημοκρατία θα «εξαφάνιζε» το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή και θα άρχιζε να πλήττει αμερικανικές πόλεις».

Αμετανόητος για την έναρξη του πολέμου με το Ιράν εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας πως: «αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα».

Μιλώντας στο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι θα είχε επιτεθεί στο Ιράν παρά τις επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Αν δεν είχαμε εμπλακεί με το Ιράν, θα οδεύατε με άνεση προς τη νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές αυτή τη στιγμή», τόνισε η δημοσιογράφος στον Τραμπ, με τον ίδιο να απαντά: «Ας υποθέσουμε ότι οδεύαμε προς τη νίκη, και ξαφνικά το Ιράν αποκτούσε πυρηνικό όπλο. Θα το χρησιμοποιούσαν».

Πρόσθεσε ότι αν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο, η Ισλαμική Δημοκρατία θα «εξαφάνιζε» το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή και θα άρχιζε να πλήττει αμερικανικές πόλεις.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου συζήτησαν με τον Τραμπ το ενδεχόμενο ο πόλεμος να διαρκέσει πέρα ​​από την τρέχουσα θητεία του.

Ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και ότι οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα μειωθούν, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς που διατυπώνει εδώ και μήνες ότι η σύγκρουση θα λήξει σύντομα.

Σε ξεχωριστές δηλώσεις του στο NewsNation, ο Τραμπ διέψευσε τα περί ζημιών σε πολλά αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη σε βάση στην Ιορδανία.

«Καμία ζημιά. Απολύτως τίποτα», είπε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν υπήρχε δόση αλήθειας στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης πώς μπορεί το Ιράν να συνεχίσει να αντέχει υπό την τρέχουσα οικονομική πίεση. «Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να αντέξουν. Αλλά το θέμα θα διευθετηθεί μετά τις εκλογές. Ή ίσως νωρίτερα. Πάντως, θα διευθετηθεί αμέσως μετά τις εκλογές» υποστήριξε.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον συνεχίζει τις προσπάθειες απομόνωσης του Ιράν από το οικονομικό σύστημα διεθνώς, με τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ να προαναγγέλλει κυρώσεις κατά «μιας μεγάλης τράπεζας» την επόμενη εβδομάδα.

«Θα το κάνουμε τη Δευτέρα, επειδή θέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη των συμπολιτών μας που χάθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου. Αλλά μείνετε συντονισμένοι για τη Δευτέρα» υπογράμμισε.