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Επίδομα Παιδιού: Kλείνει προσωρινά στις 18:00 η πλατφόρμα

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Επίδομα Παιδιού: Kλείνει προσωρινά στις 18:00 η πλατφόρμα
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Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφιστάμενων στις 30/09/26 και ώρα 08:00.

Κλείνει προσωρινά στις 18:00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ.

Όπως επισημαίνει, μετά την ανωτέρω ώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφιστάμενων στις 30/09/26 και ώρα 08:00.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ο ΟΠΕΚΑ αναφέρει ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν την σχετική σελίδα ΕΔΩ.

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tags:
Επίδομα παιδιού
ΟΠΕΚΑ
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