Χαλάει ο καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την Ιταλία προς τα ανατολικά θα επηρεάσει και τη χώρα μας, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας και έντονα καιρικά φαινόμενα.

Κύμα έντονης κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες και γενικευμένη επιδείνωση του καιρού αναμένεται να ξεσπάσει στην Ελλάδα τα επόμενα 24ωρα. Συγκεκριμένα, από το μεσημέρι του Σαββάτου (12/09), ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την Ιταλία προς τα ανατολικά θα επηρεάσει και τη χώρα μας, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας και έντονα καιρικά φαινόμενα.

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