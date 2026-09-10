Σε υψηλό 1,5 έτους τα επιτόκια της ΕΚΤ: Στο 2,5% με αύξηση 0,25% - Οι προβλέψεις για πληθωρισμό και ανάπτυξη

Σε 2,5%, 2,65% και 2,9% τα επιτόκια. Ανοδική αναθεώρηση για πληθωρισμό και ανάπτυξη. Τι ισχύει με ΑΡΡ και ΡΕΡΡ. Διαθέσιμο το TPI.

Σε υψηλό 18 μηνών (από Μάρτιο 2025) σκαρφάλωσαν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με αύξηση 0,25%, όπως ευρέως είχαν προεξοφλήσει οι αγορές. Οι πιέσεις στις τιμές στην Ευρωζώνη από τον πληθωρισμό (στο 3,3% τον Αύγουστο - υψηλό τριετίας) και τα καύσιμα (άνοδος του πετρελαίου Brent στα 102 δολάρια, με άλμα 30% σε 15 ημέρες - αναρρίχηση του φυσικού αερίου σε υψηλό τετραετίας στο κατώφλι των 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα) ώθησαν την ΕΚΤ να συσφίξει τη νομισματική της πολιτική.

Ειδικότερα, το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης ανέρχονται πλέον σε 2,5%, 2,65% και 2,9% αντίστοιχα, με ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου μετά την δεύτερη άνοδο του κόστους δανεισμού το 2026, ενώ παράλληλα, οι χαράκτες νομισματικής πολιτικής βρίσκονται σε επιφυλακή, επικαιροποιώντας τις προβλέψεις τους για πληθωρισμό και ανάπτυξη.

Ανεβάζει τον πήχη για πληθωρισμό και ανάπτυξη

Όπως υπογραμμίζεται στο ανακοινωθέν του ΔΣ της ΕΚΤ, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις και ο ΔΤΚ αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο του 2% για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. «Η σημερινή απόφαση υπογραμμίζει τη δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει τη νομισματική πολιτική κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα» τονίζεται.

Το βασικό σενάριο των νέων προβλέψεων των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,0% το 2026, 2,5% το 2027 και 2,1% το 2028. Για τον δομικό πληθωρισμό ή πυρήνα (που δεν περιλαμβάνονται οι ευμετάβλητες τιμές ενέργειας και τροφίμων), το βασικό σενάριο προβλέπει 2,5% το 2026, 2,6% το 2027 και 2,3% το 2028.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, η βασική πρόβλεψη για τον πληθωρισμό το 2026 παραμένει αμετάβλητη, ενώ έχει αναθεωρηθεί ανοδικά για το 2027 και το 2028. Η βασική πρόβλεψη για την οικονομική ανάπτυξη είναι 0,9% για το 2026, 1,4% για το 2027 και 1,5% για το 2028. Πρόκειται για ανοδική αναθεώρηση τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, αντανακλώντας κυρίως τη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ανθεκτικότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης του ευρώ.

«Οι προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, με κινδύνους για την άνοδο του πληθωρισμού και για την καθοδική πορεία της οικονομικής ανάπτυξης. Σε σχέση με το ενεργειακό σοκ, τα επικαιροποιημένα σενάρια που καταρτίστηκαν απεικονίζουν το ευρύ φάσμα των αποτελεσμάτων για το πώς θα εξελιχθούν η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός υπό διαφορετικές υποθέσεις σχετικά με την ένταση και τη διάρκειά του, καθώς και τις έμμεσες και δευτερογενείς επιπτώσεις του» επισημαίνεται.

«Με τη σημερινή απόφαση, το ΔΣ παραμένει σε καλή θέση για να διαχειριστεί την αβεβαιότητα που προκαλείται από τη σύγκρουση. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που εξαρτάται από δεδομένα και θα διεξάγεται σε κάθε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης στάσης της νομισματικής πολιτικής» ξεκαθαρίζεται στην ανακοίνωση, με τις αποφάσεις να βασίζονται στην αξιολόγηση των προοπτικών του πληθωρισμού και των κινδύνων που τον περιβάλλουν.

Τι ισχύει με APP και PEPP - Διαθέσιμο το TPI

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρήσιμο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τις πληρωμές κεφαλαίου από τίτλους που λήγουν, με το ΔΣ να δηλώνει έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα του στο πλαίσιο της εντολής του, ώστε να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διατηρήσει την ομαλή λειτουργία της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

«Επιπλέον, το Μέσο Προστασίας Μετάδοσης (TPI) είναι διαθέσιμο για την αντιμετώπιση της αδικαιολόγητης, άτακτης δυναμικής της αγοράς που αποτελεί σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώσει πιο αποτελεσματικά την εντολή του για σταθερότητα τιμών» καταλήγει.