Λαγκάρντ (ΕΚΤ): Πολύ πάνω από τον στόχο ο πληθωρισμός ως το 2027 - Δεν συζητήσαμε τις μελλοντικές κινήσεις

Οι προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, με ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς για την οικονομική ανάπτυξη, ανέφερε η πρόεδρος της ΕΚΤ, μετά τη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων μέσα στο 2026. «Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση» ανέφερε.

Στην διαπίστωση πως οι προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, με ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς για την οικονομική ανάπτυξη, προχώρησε, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκιά της για δεύτερη φορά μέσα στο 2026 κατά 0,25%, ωστόσο, όπως και στην συνεδρίαση του Ιουνίου, επανέλαβε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «δεν δεσμεύονται σε μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων».

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση», τόνισε, λέγοντας ότι «τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν εν μία νυκτί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα τόνισε πως οι επόμενες αποφάσεις της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική θα συνεχίσουν να βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία, «λαμβάνοντας τις αποφάσεις της από συνεδρίαση σε συνεδρίαση».

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, τόνισε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να δημιουργεί «πληθωριστικές πιέσεις» και ο δείκτης τιμών «αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο για μεγάλο χρονικό διάστημα». Ενώ η ανακοίνωση της ΕΚΤ ανέφερε ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διατηρηθεί πολύ πάνω από το 2% «για παρατεταμένη περίοδο», η Λαγκάρντ διευκρίνισε ότι αυτό σημαίνει «μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2027».

«Θα πρέπει να επιστρέψει γύρω στον στόχο προς το τέλος του ίδιου έτους, τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι οι βελτιωμένες οικονομικές προοπτικές, θα συμβάλουν στον ελαφρώς υψηλότερο δομικό πληθωρισμό. Όπως ανέφερε, οι περισσότεροι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού ήταν γενικά σταθεροί τον Ιούλιο, ενώ πρόσθεσε ότι επίσης οι μισθοί δεν δείχνουν ακόμη ουσιαστική αντίδραση στο ενεργειακό σοκ.

Όπως και στην προηγούμενη συνεδρίαση, η Κριστιν Λαγκάρντ τόνισε ότι η άνοδος του κόστους δανεισμού ήταν απλώς ένα «αρκετά προφανές» βήμα.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το μέγεθος και τη διάρκεια της αύξησης των τιμών της ενέργειας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μετακυλίεται στον καθορισμό των τιμών και των μισθών, στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και στη συνολική οικονομική δυναμική», ανέφερε.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ, η οικονομία αποδείχθηκε ανθεκτική στο δεύτερο τρίμηνο παρά τις αντιξοότητες από το ενεργειακό σοκ. «Η ανάπτυξη ήταν ευρεία σε όλες τις χώρες και τους τομείς. Αυτό το μοτίβο είναι πιθανό να συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο» τόνισε.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ΕΚΤ έχει ξαφνιαστεί σε δύο επίπεδα: Πρώτον, στην ανάπτυξη, η οποία ήταν πιο ανθεκτική από την αναμενόμενη, με την οικονομία να «προσαρμόζεται καλύτερα». Αντίθετα, ο πληθωρισμός ήταν στην πραγματικότητα λίγο χαμηλότερος από τον αναμενόμενο, ιδίως όσον αφορά τις τιμές των τροφίμων, ωστόσο «θα είναι πιο μακροχρόνιος από ό,τι αρχικά αναμενόταν».

«Παρακολουθούμε προσεκτικά τι συμβαίνει στις αγορές ομολόγων»

Αναφερόμενη στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, η Λαγκάρντ επισήμανε ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν παρατηρείται αποκλειστικά στην ευρωζώνη.

Το αποδίδει στην προσφορά και τη ζήτηση, ιδίως στη ζήτηση χρηματοδότησης από τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Παρακολουθούμε προσεκτικά τι συμβαίνει στις αγορές και ιδιαίτερα στο μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μια επιδείνωση του κλίματος στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές ή οι δευτερογενείς επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων θα μπορούσαν να περιορίσουν τις πιστωτικές συνθήκες και, ως εκ τούτου, να μειώσουν τη ζήτηση» επισήμανε, ενώ πρόσθεσε πως μία αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των μεγάλων οικονομιών θα μπορούσε επίσης να «διαταράξει περαιτέρω τις αλυσίδες εφοδιασμού, να μειώσει τις εξαγωγές και να αποδυναμώσει την κατανάλωση και τις επενδύσεις».

Σχετικά με όσους ζητούν διαγραφή χρέους, η πρόεδρος της ΕΚΤ εξήγησε ότι κάτι τέτοιο παραβιάζει τις συνθήκες της ΕΚΤ και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

«Πρέπει να θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε δάνειο υπάρχουν οι δανειστές. Το να τους πεις 'δεν θα επιστρέψω τα χρήματα', αλλά στον μέλλον να ζητήσεις ξανά χρηματοδότηση, η απάντηση θα είναι ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει ή θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει με πολύ υψηλότερο επιτόκιο» ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ.