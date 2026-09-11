Επιμένει το sell off στα ομόλογα: Στο 5% το 10ετές των ΗΠΑ - Υψηλό σχεδόν 20ετίας

Πληθωρισμός και επιτόκια Fed στα ραντάρ. Σε πολυετή υψηλά οι ομολογιακές αποδόσεις σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία, Βρετανία και Γερμανία.

Στο κρίσιμο επίπεδο του 5% που αποτελεί υψηλό από το 2007 πριν το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης επιστρέφει η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, ενόψει της ανακοίνωσης στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed την επόμενη εβδομάδα, με το ράλι του πετρελαίου να επιμένει.

Η άνοδος των αποδόσεων σημειώνεται καθώς οι επενδυτές καλούνται να διαχειριστούν τις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και έναν πληθωρισμό που παραμένει πάνω από τον στόχο της Fed (στο 2%) εδώ και πέντε χρόνια. Η ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) των ΗΠΑ την Παρασκευή αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές των τελευταίων ετών, καθώς οι αγορές δίνουν πιθανότητα περίπου 70% για αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της FOMC στις 16 Σεπτεμβρίου.

«Η επίτευξη του 5% στην απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου μοιάζει περισσότερο με αναπόφευκτη εξέλιξη παρά με πρόβλεψη», τόνισε ο Παντχέκ Γκάρβεϊ, επικεφαλής έρευνας για την περιοχή της Αμερικής στην ING Groep. «Διανύουμε ανησυχητικές περιόδους για τις αγορές ομολόγων» πρόσθεσε, με την απόδοση του διετούς που είναι πιο ευαίσθητη στις μεταβολές των επιτοκίων της Fed, ανήλθε έως και το 4,59% αυτή την εβδομάδα.

Η απόδοση του 30ετούς τίτλου άγγιξε υψηλό 19 ετών, ενώ το γερμανικό 10ετές σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2009. Οι αποδόσεις των ομολόγων της Αυστραλίας έφτασαν την Παρασκευή σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν πάνω από μία δεκαετία, ενώ οι αντίστοιχοι ιαπωνικοί τίτλοι διαπραγματεύονται κοντά στο κρίσιμο ψυχολογικό όριο του 3%.

Τα ομόλογα της Νέας Ζηλανδίας «τσιμπάνε», με το διετές να ενισχύεται 25 μονάδες βάσης. Ο δείκτης του Βloomberg που παρακολουθεί τις διεθνείς αποδόσεις ομολόγων βρέθηκε σε υψηλό από το 2007. «Ένας χαμηλότερος ΔΤΚ στις ΗΠΑ και μια αύξηση επιτοκίων από τη Fed είναι ουσιαστικά οι μόνοι παράγοντες που θα μπορούσαν να ανακόψουν την τρέχουσα τάση. Αυτή η κατάσταση διατηρεί τους επενδυτές σε εγρήγορση» επεσήμανε η Μόλι Μπρουκς, στρατηγική αναλύτρια επιτοκίων για τις ΗΠΑ στην TD Securities.

Για την αγορά αμερικανικών ομολόγων (Treasuries), ύψους 32 τρισ. δολαρίων, μια κίνηση των αποδόσεων του 10ετούς τίτλου πάνω από το 5% θα αποτελούσε πρόκληση για τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος προσπαθεί να ανακόψει το κύμα sell off ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Την Πέμπτη, το Υπουργείο Οικονομικών αγόρασε λιγότερα ομόλογα από το αναμενόμενο κατά την πρώτη διευρυμένη επιχείρηση επαναγοράς μακροπρόθεσμου χρέους.

«Οι ανορθόδοξες επικοινωνιακές πρακτικές και ενέργειες της αμερικανικής κυβέρνησης προκαλούν αναστάτωση στους επενδυτές ομολόγων», διαπίστωσε ο Άντριου Τάισχαρστ, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στη Nomura. «Το υπόβαθρο της αγοράς ήταν ήδη εύθραυστο, λόγω του υψηλού βάρους του κρατικού χρέους και των μεγάλων αναγκών χρηματοδότησης» συμπλήρωσε.