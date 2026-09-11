ΗΠΑ: «Ναι» στην πιθανή πώληση στρατιωτικών ελικοπτέρων στην Αργεντινή

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Ο βασικός ανάδοχος της σύμβασης θα είναι η κατασκευάστρια Sikorsky, θυγατρική του ομίλου Lockheed Martin, διευκρίνισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Αργεντινή τεσσάρων στρατιωτικών ελικοπτέρων τύπου Black Hawk UH-60L, συναφούς εξοπλισμού και διαφόρων υπηρεσιών, έναντι 140 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο βασικός ανάδοχος της σύμβασης θα είναι η κατασκευάστρια Sikorsky, θυγατρική του ομίλου Lockheed Martin, διευκρίνισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.