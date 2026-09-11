Η Inditex, ιδιοκτήτρια της Zara, στρέφεται στις ΗΠΑ για την επόμενη φάση ανάπτυξής της

Προβλέπονται εγκαίνια καταστημάτων Zara στο Ντένβερ, το Φοίνιξ και το Πίτσμπουργκ, ενώ η Inditex θα φέρει επίσης το brand πολυτελείας Massimo Dutti και το Bershka.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες επενδύει η Inditex ως βασική αγορά ανάπτυξης, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Όσκαρ Γκαρσία Μασεϊράς στο Reuters, καθώς η εταιρεία που κατέχει τα Zara ανοίγει νέα καταστήματα και ανακαινίζει τα υπάρχοντα για να προσελκύσει περισσότερους φιλόδοξους αγοραστές.

Ειδικότερα, προβλέπονται εγκαίνια καταστημάτων Zara στο Ντένβερ, το Φοίνιξ και το Πίτσμπουργκ, ενώ η Inditex θα φέρει επίσης το brand πολυτελείας Massimo Dutti και το Bershka -που απευθύνεται στη Gen Z- στη Νέα Υόρκη, έχοντας ήδη λανσάρει και τα δύο στο Μαϊάμι.

Η επέκταση του γίγαντα του fast fashion στις ΗΠΑ, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της σε πωλήσεις μετά την Ισπανία, έχει πραγματοπιηθεί σταδιακά, καθώς η αλυσίδα λιανικής αηιολογεί τη ζήτηση σε κάθε πόλη μέσω διαδικτυακών παραγγελιών πριν από το άνοιγμα καταστημάτων.

«Οι ΗΠΑ, λόγω του πληθυσμού και του βαθμού σημασίας τους, προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον», δήλωσε ο Γκαρσία Μασεϊράς σε συνέντευξη στο Λονδίνο, προσθέτοντας ότι η Inditex επικεντρώνεται στην «επιλεκτική ανάπτυξη» και στη διασφάλιση της κερδοφορίας κάθε καταστήματος.

Η ισπανική εταιρεία, αξίας 170 δισ. ευρώ, έχει μεταμορφωθεί από την έναρξη της πανδημίας, αυξάνοντας τις πωλήσεις της και μειώνοντας παράλληλα τον αριθμό καταστημάτων της παγκοσμίως, καθώς δίνει προτεραιότητα σε μεγαλύτερα καταστήμτα-ναυαρχίδες.

Inditex: Λιγότερα αλλά μεγαλύτερα καταστήματα

Η Inditex διαθέτει περίπου 2.000 καταστήματα λιγότερα από ό,τι τον Ιανουάριο του 2019. Ενώ ο αριθμός των καταστημάτων έχει μειωθεί κατά 27% σε σχέση με το υψηλότερο σημείο τους, ο συνολικός χώρος πώλησης σε τετραγωνικά μέτρα είναι μειωμένος μόνο κατά 7%.

Ο Γκαρσία Μασεϊράς ανέφερε ότι τα ανακαινισμένα καταστήματα, όπως το κατάστημα της Zara στην Oxford Street στο Λονδίνο, το οποίο άνοιξε ξανά τον Ιούνιο μετά από ανακαίνιση πέντε μηνών, έχουν επιφέρει «σημαντική βελτίωση» στα ποσοστά μετατροπής, δηλαδή στο ποσοστό των πελατών που περιηγούνται στο κατάστημα και προβαίνουν σε αγορά.

Μέχρι το τέλος του 2027, η Inditex σχεδιάζει 20 έργα επέκτασης στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων νέων καταστημάτων, επεκτάσεων και ανακαινίσεων των αλυσίδων Zara, Bershka και Massimo Dutti. Η εταιρεία άνοιξε επίσης πρόσφατα νέα καταστήματα στη Βραζιλία και τη Νότια Κορέα, ενώ διαθέτει πολυάριθμα έργα στην Ευρώπη, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 67% των συνολικών πωλήσεων.

Μεγαλύτερη από την Hermes

Η χρηματιστηριακή αξία της Inditex ξεπέρασε πρόσφατα εκείνη του ομίλου πολυτελών ειδών Hermes, γεγονός που αντανακλά εν μέρει τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα των πολυτελών ειδών. Οι μετοχές της Hermes έχουν υποχωρήσει κατά 34% φέτος, ενώ ο ηγέτης της αγοράς πολυτελών ειδών LVMH έχει σημειώσει πτώση 37%, σε αντίθεση με την Inditex που παραμένει κοντά στο ιστορικό υψηλό που κατέγραψε τον Αύγουστο.

Μετά τις αυξήσεις των τιμών από πολλά brands, οι καταναλωτές μεσαίου εισοδήματος που στο παρελθόν ίσως ξόδευαν πολλά χρήματα για μια πολυτελή τσάντα ή παπούτσια, ενδέχεται τώρα να στραφούν προς τa Zara ή τo Massimo Dutti.

«Πολλοί πελάτες συνδυάζουν στην γκαρνταρόμπα τους διαφορετικά είδη προϊόντων, από διαφορετικά τμήματα της αγοράς, προχωρώντας ίσως σε μια στροφή προς πιο οικονομικές επιλογές σε σχέση με τα είδη πολυτελείας», δήλωσε ο Γκαρσία Μασεϊράς. «Η γκαρνταρόμπα δεν ανήκει πλέον σε μία μόνο μάρκα», κατέληξε.