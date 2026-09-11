Ελβετία: Πέντε νεκροί από το δυστύχημα με λεωφορείο που μετέφερε Ολλανδούς τουρίστες

Σε περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Σους και Τσερνέτς, στο καντόνι του Γκριζόν, το όχημα «βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 άλλοι τραυματίστηκαν στο δυστύχημα που συνέβη χθες με λεωφορείο που μετέφερε 45 Ολλανδούς τουρίστες στην ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Σε περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Σους και Τσερνέτς, στο καντόνι του Γκριζόν, το όχημα «βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε. Από τους 45 ενήλικες επιβαίνοντες, πέντε έχασαν τη ζωή τους. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, επτά υπέστησαν μέτριας σοβαρότητας τραύματα και 30 τραυματίστηκαν ελαφρά», ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι «η ταυτοποίηση των νεκρών είναι σε εξέλιξη».

Το Τσερνέτς είναι η «πύλη εισόδου» για το Εθνικό Πάρκο της Ελβετίας, μια μεγάλη αλπική περιοχή έκτασης περίπου 170 τετραγωνικών χιλιομέτρων που διαθέτει ένα δίκτυο μονοπατιών μήκους άνω των 100 χιλιομέτρων στην αλπική κοιλάδα της Ενγκαντίν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ