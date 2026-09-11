Χαμηλώνει τον πήχη για τη ζήτηση πετρελαίου ο IEA

Ο ΙΕΑ αναμένει πτώση της παγκόσμιας ζήτησης κατά 2,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως φέτος, μια πολύ μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμησή του.

Tο 2026 και το 2027 θα αποτελέσουν μια «χαμένη περίοδο» για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου, όπως προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), που δεν αναμένει πλέον ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά για τη ναυσιπλοΐα εντός του τρέχοντος έτους, υποβαθμίζοντας τις προβλέψεις του. Ο ΙΕΑ αναμένει πτώση της παγκόσμιας ζήτησης κατά 2,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως φέτος, μια πολύ μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμησή του.

Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σημαίνει ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ που είναι κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου θα παραμείνει περιορισμένη καθ' όλη τη διάρκεια του 2026. Τον περασμένο μήνα, είχε προβλέψει ότι η παγκόσμια ζήτηση θα μειωνόταν κατά περίπου 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2026, με τις ροές μέσω Ορμούζ να επανέρχονται σε κανονικά, προπολεμικά επίπεδα πριν από το τέλος του έτους.

«Αυτή η υποβάθμιση των προβλέψεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στις συνεχιζόμενες διαταραχές των εξαγωγών από τον Κόλπο και στις τιμές ρεκόρ των καυσίμων -ιδιαίτερα του ντίζελ- οι οποίες θα περιορίσουν ολοένα και περισσότερο τη ζήτηση», ανέφερε ο IEA σε έκθεση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή.

Η μέση ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να ανακάμψει κατά μόλις 2,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2027, φτάνοντας σε επίπεδα οριακά υψηλότερα από εκείνα του 2025, σημείωσε ο IEA. «Αυτό θα καθιστούσε την περίοδο 2026-2027 ουσιαστικά μια χαμένη περίοδο για την αύξηση της ζήτησης πετρελαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Brent μετρά κέρδη έως και 14% αυτή την εβδομάδα, κοντά στα 110 δολάρια ανά βαρέλι την Παρασκευή -το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο- προτού υποχωρήσει ξανά στα περίπου 105 δολάρια.

Οι τιμές των διυλισμένων προϊόντων, όπως το ντίζελ, έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, καθώς η δυναμικότητα έχει περιοριστεί στην περιοχή του Κόλπου αλλά και λόγω των ουκρανικών πληγμάτων σε ρωσικά διυλιστήρια. Οι τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, σύμφωνα με τον IEA. «Με το σύστημα διύλισης να λειτουργεί στα όριά του, φαίνεται να υπάρχουν περιορισμένες επιλογές για την αποτροπή περαιτέρω συρρίκνωσης της προσφοράς και ανόδου των τιμών τους επόμενους μήνες», προειδοποίησε.