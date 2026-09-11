Βρετανία: Στο 1,6% η ανάπτυξη τον Ιούλιο κόντρα στις προβλέψεις

Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις η ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας για τον Ιούλιο καθώς η παραγωγή αυξήθηκε σε όλους τους τομείς παρά την σημαντική άνοδο των λογαριασμών ενέργειας.

Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις η ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας για τον Ιούλιο καθώς η παραγωγή αυξήθηκε σε όλους τους τομείς παρά την σημαντική άνοδο των λογαριασμών ενέργειας.

Ειδικότερα, η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), ανεβάζοντας ρυθμούς από την αύξηση κατά 0,3% του Ιουνίου και ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών.

Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6%, καταγράφοντας τον ταχύτερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον Φεβρουάριο του 2025.

Η ONS ανέφερε ότι η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 0,4%, ενώ η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 0,2% και η παραγωγή στον κατασκευαστικό κλάδο κατά 0,1%.

«Στον τομέα των υπηρεσιών, ο κλάδος υπολογιστών αποτέλεσε τον μεγαλύτερο παράγοντα ανάπτυξης, συνεχίζοντας την ισχυρή πορεία που καταγράφεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη και σε συναφείς τεχνολογίες συνέβαλαν στην ενίσχυση του κλάδου», ανέφερε η ONS.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1%, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των χωρών της G7. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι το αποτέλεσμα ενδέχεται να επηρεάζεται εν μέρει από εποχικούς παράγοντες που δεν έχουν προσαρμοστεί πλήρως.

Τον Ιούλιο, η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) προέβλεπε ότι η βρετανική οικονομία θα αναπτυσσόταν κατά 1,1% συνολικά το 2026. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο διοικητής Άντριου Μπέιλι δήλωσε σε κοινοβουλευτική επιτροπή ότι τα οικονομικά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί έκτοτε ήταν «κάπως ισχυρότερα» από ό,τι ανέμενε.

Η Βρετανία, όπως και άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, έχει δεχθεί μικρότερο άμεσο πλήγμα στην ανάπτυξη από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν σε σχέση με αυτό που φοβούνταν αρχικά οι οικονομολόγοι.