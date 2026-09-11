Χρηματιστήριο: «Φλερτ» του Γενικού Δείκτη με νέα υψηλά 17ετίας

Σε ήπια ανοδικό τέμπο κινείται την Παρασκευή το Χρηματιστήριο της Αθήνας, με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον κυρίως στις τράπεζες, αλλά και επιλεκτικά σε μη τραπεζικά blue chips, εν μέσω επιφυλακτικότητας στις διεθνείς αγορές.

Upd. 12:03

Σε ανοδικό τέμπο κινείται την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον κυρίως στις τράπεζες, εν μέσω επιφυλακτικότητας στις διεθνείς αγορές.

Η διάθεση ανάληψης ρίσκου στα μεγάλα χρηματιστήρια του εξωτερικού παραμένει συγκρατημένη, με επίκεντρο την ανησυχία για την πορεία των τιμών της ενέργειας. Χθες η Wall Street κινήθηκε πτωτικά, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε όλη την καμπύλη, με ισχυρότερη κίνηση στις βραχυπρόθεσμες λήξεις.

Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου εκτινάχθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στο 4,59%, ενώ του 10ετούς αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 4,96%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2023. Οι πιέσεις στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα εντάθηκαν και από την απογοήτευση για το διευρυμένο πρόγραμμα επαναγοράς τίτλων της αμερικανικής κυβέρνησης. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επαναγόρασε χρέος διάρκειας 10 έως 20 ετών ύψους 5,19 δισ. δολαρίων, χαμηλότερα από το μέγιστο όριο των 6 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για το κατά πόσο το πρόγραμμα μπορεί να αντισταθμίσει ουσιαστικά τις ανοδικές πιέσεις στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις που προκαλούν ο πληθωρισμός, τα δημοσιονομικά ελλείμματα και η αυξημένη προσφορά ομολόγων.

Και στην Ευρώπη, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς Bund αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 3,50%, ενώ του βρετανικού 10ετούς Gilt κατά 11 μονάδες βάσης στο 5,37%.

Ο κυριότερος παράγοντας πίσω από τις κινήσεις των αγορών παραμένει η απότομη κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο στο επίκεντρο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος δύσκολα θα έχει τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, κάτι που περιορίζει τις προσδοκίες για άμεση διπλωματική λύση.

Έτσι, το Brent εκτινάχθηκε κατά 6,3% στα 107,63 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τεσσάρων μηνών, ενώ σήμερα η τιμή του κινείται πτωτικά στα 104,57 δολάρια.

Μετά τη χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει το επιτόκιο του ευρώ κατά 25 μονάδες βάσης, το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα ανακοινώνονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το αν η Fed θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες σήμερα αντιδρούν ήπια ανοδικά, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να ενισχύεται 0,45%, τον CAC στο Παρίσι να ενισχύεται 0,39% και τον βρετανικό FTSE100 να καταγράφει οριακή άνοδο 0,02%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.720,83 μονάδες με άνοδο 0,86%, λίγο χαμηλότερα από το πρόσφατο ενδοσυνεδριακό υψηλό 17ετίας των 2.723,94 μονάδων.

Σε θετικό έδαφος κινείται και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 1,49% στις 3.248,39 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Optima Bank, ενισχυμένη 3,45% στα 13,20 ευρώ, και ακολουθεί η Τρ. Πειραιώς με κέρδη 2,33% και η Τράπεζα Κύπρου ενισχυμένη 2%. Ανοδικά και οι μετοχές των CrediaBank (+1,65%), Alpha Bank (+1,13%), Eurobank (+1,08%) και ΕΤΕ (+0,95%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,7:1 με 63 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 38 σε αρνητικό και 50 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 75,76 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 15,01 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, πέραν των τραπεζών, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Motor Oil, ενισχυμένη 2,55% στα 66,45 ευρώ, και ακολουθούν οι Cenergy (+1,38%), Allwyn (+0,98%), Lamda Development (+0,97%), ElvalHalcor (+0,55%), Viohalco (+0,48%) και Coca-Cola HBC (+0,38%). Σε θετικό έδαφος κινούνται και οι τίτλοι των Jumbo (+0,31%), ΟΤΕ (+0,30%), ΔΕΗ (+0,24%), Τιτάν (+0,10%) και Metlen (+0,08%). Αμετάβλητες παραμένουν η Helleniq Energy στα 17,80 ευρώ και η ΕΥΔΑΠ στα 12,02 ευρώ.

Στον αντίποδα, απώλειες σημειώνουν η Aegean (-0,60%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,57%), η Aktor (-0,20%) και ο ΔΑΑ (-0,19%).