ΜΜΜ: Στόχος η 24ωρη λειτουργία με προσθήκη νέων λεωφορειακών γραμμών

Ένας χρόνος 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο με πάνω από 2 εκατ. μετακινήσεις επιβατών.

Έναν χρόνο επιτυχημένης εφαρμογής συμπληρώνει η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο, μια σημαντική συγκοινωνιακή παρέμβαση που από τις 13 Σεπτεμβρίου 2025 αναβαθμίζει σταθερά τη νυχτερινή μετακίνηση στην Αθήνα και διευρύνει ουσιαστικά τις επιλογές του επιβατικού κοινού.

Η ανταπόκριση του επιβατικού κοινού ήταν μεγάλη εξαρχής. Από το πρώτο κιόλας Σάββατο, οι επιβάτες που χρησιμοποίησαν το Μετρό, το Τραμ και τα λεωφορεία είχαν ξεπεράσει τους 50.000, στη δε διάρκεια του έτους τα στοιχεία κατέγραψαν έως και 60.000 επικυρώσεις μέσα σε ένα Σάββατο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αξιοποίηση των νυχτερινών δρομολογίων.

Συνολικά, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας καταγράφηκαν 2.282.000 μετακινήσεις επιβατών στο μετρό, το τραμ και τα λεωφορεία κατά τις νυχτερινές ώρες τα Σάββατα. Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας τα Σάββατα, αύριο, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 19:00, θα πραγματοποιηθούν στον Σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα» εκδηλώσεις με μουσική, θεατρικά δρώμενα, παιχνίδια και δώρα για το επιβατικό κοινό.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη της 24ωρης λειτουργίας του Μετρό, του Τραμ και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών κάθε Σάββατο και τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την επιτυχία του μέτρου. Δεκάδες χιλιάδες μετακινήσεις πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο βράδυ με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αποδεικνύοντας ότι οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι έχουν αγκαλιάσει αυτή τη δυνατότητα».

«Η 24ωρη λειτουργία προσφέρει μια ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή για την επιστροφή στο σπίτι, περιορίζοντας την ανάγκη χρήσης αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας και, κατ’ επέκταση, τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων. Είναι ένα μέτρο που δίνει περισσότερη ελευθερία στους νέους και μεγαλύτερη σιγουριά στους γονείς τους» πρόσθεσε.

«Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταγράφει ενθαρρυντική πτωτική τάση στα θανατηφόρα τροχαία. Η 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών, σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις, όπως η εντατικοποίηση των ελέγχων για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, συμβάλλει στη συνολική προσπάθεια για ασφαλέστερους δρόμους» συμπλήρωσε.

«Ευχαριστώ θερμά τους εργαζόμενους στα μέσα μεταφοράς, που με επαγγελματισμό στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε το μέτρο, με την προσθήκη νέων νυχτερινών λεωφορειακών γραμμών, για τη διευκόλυνση και ασφαλή μετακίνηση ακόμα περισσότερων πολιτών» κατέληξε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ Αντώνης Κεραστάρης ανέφερε: «Η 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών το Σάββατο αποτελεί πλέον σταθερή υπηρεσία για την Αθήνα και τους επιβάτες της. Η εμπιστοσύνη του κοινού μάς δεσμεύει να συνεχίσουμε να την εξελίσσουμε, με βάση τη ζήτηση και τα λειτουργικά δεδομένα. Το αποτέλεσμα αυτό ανήκει πρωτίστως στους εργαζομένους των Συγκοινωνιών Αθηνών, οι οποίοι διασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου».

Επισημαίνεται ότι η 24ωρη λειτουργία κάθε Σάββατο αφορά τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ και 11 επιπλέον λεωφορειακές γραμμές, πέραν των γραμμών που λειτουργούν σε μόνιμη 24ωρη ή νυχτερινή βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

24ωρη λειτουργία Μετρό και Τραμ

Στη Γραμμή 2 του Μετρό, οι συχνότητες διέλευσης έχουν ως εξής:

Από 22:00 έως 00:20 τα δρομολόγια εκτελούνται κάθε 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

Από 00:20 έως 05:30 η συχνότητα διαμορφώνεται στα 15 λεπτά.

Από 05:30 έως 07:00 τα δρομολόγια είναι κάθε 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

Από 07:00 έως 10:00 κάθε 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

Στη γραμμή 3 του Μετρό (Πλακεντία – Δημοτικό Θέατρο):

Από 22:00 έως 00:20 τα δρομολόγια είναι κάθε 9 λεπτά.

Από 00:20 έως 02:00 έως 05:30, η συχνότητα είναι ανά 15 λεπτά.

Από 05:30 έως 07:00 οι συρμοί διέρχονται κάθε 10 λεπτά.

Από 07:00 έως 10:00 η συχνότητα επανέρχεται στα 9 λεπτά.

Στις γραμμές Τ6 (Πικροδάφνη – Σύνταγμα) και Τ7 (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα):

Από 22:00 έως 00:30 η συχνότητα διαμορφώνεται ανά 15 λεπτά και στις δύο γραμμές.

Από 00:30 έως 05:30 η συχνότητα διαμορφώνεται στα 25 λεπτά.

Από 05:30 έως 10:00 οι συχνότητες είναι κάθε 12 λεπτά και στις δύο γραμμές.

24ωρη λειτουργία λεωφορείων

Πέραν των 11 γραμμών που εντάχθηκαν στην 24ωρη λειτουργία κάθε Σάββατο, το επιβατικό κοινό εξυπηρετείται και από τις γραμμές που λειτουργούν σε μόνιμη 24ωρη ή νυχτερινή βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Γραμμές 24ωρης λειτουργίας κάθε Σάββατο

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας