Enflame: Ράλι 206% για τη «Nvidia της Κίνας» στο ντεμπούτο στη Σαγκάη

Η Enflame, η οποία υποστηρίζεται από τον τεχνολογικό γίγαντα, Tencent, θεωρείται ένας από τους λεγόμενους «τέσσερις μικρούς δράκους» της Κίνας

Ράλι 206% σημείωσε στο ντεμπούτο της στη Σαγκάη η μετοχή της κινεζικής εταιρείας κατασκευής τσιπ, Enflame, η οποία φιλοδοξεί να σταθεί έναντι αμερικανικών κολοσσών όπως η Nvidia. Η IPO κατέγραψε τεράστια ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές καθώς συγκέντρωσε προσφορές που ξεπέρασαν κατά 6.000 φορές τον διαθέσιμο αριθμό μετοχών, προτού η εταιρεία ανακατανείμει επιπλέον τίτλους.

Η Enflame, η οποία υποστηρίζεται από τον τεχνολογικό γίγαντα, Tencent, θεωρείται ένας από τους λεγόμενους «τέσσερις μικρούς δράκους» της Κίνας στον τομέα κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI) και εισήχθη στο χρηματιστήριο. Τον Δεκέμβριο, η MetaX εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 700% την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, ενώ η Moore Threads σημείωσε άνοδο άνω του 400% στο ντεμπούτο της. Η Biren κατέγραψε άνοδο 76% κατά την IPO της τον Ιανουάριο. Οι τίτλοι τους διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα έκτοτε. Οι επενδυτές ποντάρουν στην ικανότητα των κατασκευαστών τσιπ AI στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου να αντικαταστήσουν τη Nvidia στην Κίνα που κατέχει μερίδιο σχεδόν 60% στην κινεζική αγορά επιταχυντών AI το 2025, σύμφωνα με το CNBC.

Οι εξαγωγές της Nvidia στην κινεζική αγορά υπολογιστικής ισχύος για data centers έχουν περιοριστεί σημαντικά λόγω των αμερικανικών ελέγχων και του χλιαρού ενδιαφέροντος του Πεκίνου για την εισαγωγή προηγμένων τσιπ, καθώς η Kίνα επιδιώκει την τεχνολογική αυτάρκεια. Η ανάπτυξη του κλάδου ημιαγωγών στην Κίνα επιταχύνεται.

Η Goldman Sachs ανέφερε ότι η ανάπτυξη των foundation models και των εφαρμογών AI στην Κίνα ωθεί την εξέλιξη σε τομείς όπως τα τσιπ, τα εργοστάσια κατασκευής (foundries), η μνήμη και οι προηγμένες τεχνικές συσκευασίας (advanced packaging). Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Κίνας στον τομέα των ημιαγωγών θα φτάσουν τα 82 δισ. δολάρια έως το 2030, λόγω της επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας στη μνήμη και στις προηγμένες τεχνολογίες κατασκευής (advanced nodes), εν μέσω άνθσης για τη generative AI.

Η Enflame, η οποία ιδρύθηκε το 2018, κατασκευάζει επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η Κίνα επιδιώκει να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη μοντέλων, εν μέσω σημαντικών προόδων στις δυνατότητες των εγχώριων προγραμματιστών. Η Enflame ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο για την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης πέμπτης και έκτης γενιάς.

Ουσιαστικά, η εκκολαπτόμενη κινεζική τεχνολογική υπερδύναμη επιδιώκει να φτάσει τις επιδόσεις των προϊόντων υψηλών προδιαγραφών των διεθνών ανταγωνιστών της. Η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 990 εκατ. γουάν (147 εκατ. δολαρίων) το 2025, αυξημένα σε σχέση με τα 722 εκατ. γουάν του προηγούμενου έτους, ωστόσο δεν έχει ακόμη καταστεί κερδοφόρα.