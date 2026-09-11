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Axios: Η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τις ΗΠΑ να βομβαρδίσουν τους Χούθι - «Όχι» από Τραμπ

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Axios: Η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τις ΗΠΑ να βομβαρδίσουν τους Χούθι - «Όχι» από Τραμπ
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Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, παρότρυνε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να προχωρήσουν οι ΗΠΑ σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Υεμένη

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, παρότρυνε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να προχωρήσουν οι ΗΠΑ σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Υεμένη, κατά του κινήματος ανταρτών Ανσαραλά, μεταδίδει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Ειδικότερα, το διεθνές ΜΜΕ, επικαλούμενο πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση, υπογραμμίζει πως ο Μπιν Σαλμάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ όπου και του ζήτησε να επιτεθεί σε θέσεις των Χούθι.

Ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα, κατά τις πηγές αυτές, οι οποίες διευκρίνισαν ακόμη πως η Ουάσιγκτον δεν έχει πρόθεση να επέμβει στρατιωτικά εναντίον των Χούθι επί του παρόντος.

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Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν
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Σαουδική Αραβία
Ντόναλντ Τραμπ
Υεμένη
Χούθι
βομβαρδισμός
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