Η καθυστέρηση του ΜΙΔΑ μεταθέτει την εφαρμογή του μέτρου. Εξάμηνη παράταση και εξαιρέσεις ζητά η ΠΟΜΙΔΑ.

Νέα παράταση παίρνει, όπως όλα δείχνουν, η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος, καθώς η 1η Οκτωβρίου 2026 βρίσκεται κοντά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες για την εφαρμογή του μέτρου. Η σημαντικότερη αφορά την καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), στο οποίο θα δηλώνονται, μεταξύ άλλων, οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων εισπράττονται τα μισθώματα. Χωρίς την καταγραφή των λογαριασμών, η ΑΑΔΕ δεν μπορεί να προχωρήσει στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των τραπεζικών πληρωμών με τα δηλωμένα μισθώματα.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η λειτουργία του ΜΙΔΑ είχε προγραμματιστεί αρχικά για την άνοιξη. Μετά πήρε παράταση για το καλοκαίρι και τώρα φαίνεται να πηγαίνει προς το τέλος του έτους.

Σε κάθε περίπτωση το Μητρώο θα αποτελέσει το κεντρικό ψηφιακό εργαλείο της ΑΑΔΕ για τη διασταύρωση των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας και τον εντοπισμό αδήλωτων ή υποδηλωμένων εισοδημάτων από ενοίκια. Με τη διασύνδεση στοιχείων από το Taxisnet, το Κτηματολόγιο και τον ΔΕΔΔΗΕ θα δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο, ενώ η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των μισθωμάτων θα επιτρέπει τις διασταυρώσεις στα εισοδήματα που δηλώνονται.

Την ίδια ώρα, δεν έχει ακόμη εκδοθεί η υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει το πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου, θα καθορίζει τις πιθανές εξαιρέσεις και θα διευκρινίζει τον χειρισμό ειδικών περιπτώσεων, όπως η είσπραξη μισθωμάτων από πληρεξούσιους, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων ή τρίτα πρόσωπα. Ετσι, πληροφορίες αναφέρουν ότι η μετάθεση της ημερομηνίας εφαρμογής είναι προ των πυλών.

Εξάμηνη παράταση ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Την παράταση του μέτρου για έξι μήνες ζητά και η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ένα υποχρεωτικό μέτρο το οποίο συνοδεύεται από κυρώσεις πριν τεθεί σε λειτουργία το ψηφιακό σύστημα πάνω στο οποίο θα στηριχθεί ο έλεγχος.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΟΜΙΔΑ, «η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων συνδέεται άρρηκτα με την πληροφορία που θα δηλωθεί και θα περιέχεται στη νέα πλατφόρμα μισθώσεων του ΜΙΔΑ», υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει πρώτα να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί κάθε μίσθωσης και στη συνέχεια να αρχίσει η εφαρμογή του μέτρου.Παράλληλα, προειδοποιεί για τον κίνδυνο επιβολής άδικων κυρώσεων σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές εάν το νέο καθεστώς τεθεί σε ισχύ χωρίς να έχουν προηγουμένως αποσαφηνιστεί όλες οι τεχνικές και πρακτικές λεπτομέρειες.

Οι εξαιρέσεις

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά παράλληλα να προβλεφθούν συγκεκριμένες εξαιρέσεις από την υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή. Ειδικότερα, προτείνει να εξαιρεθούν τα μισθώματα κατοικιών έως 500 ευρώ τον μήνα, καθώς και οι μισθώσεις μεταξύ συμβαλλομένων ηλικίας άνω των 70 ετών, για τους οποίους δεν ισχύει η φορολογική υποχρέωση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Στις προτεινόμενες εξαιρέσεις περιλαμβάνονται επίσης τα μισθώματα που έχουν ήδη προκαταβληθεί και αυτό έχει δηλωθεί στην εφαρμογή μισθώσεων της ΑΑΔΕ, τα ποσά που έχουν κατασχεθεί από το Δημόσιο ή ιδιώτη εις χείρας τρίτου ή έχουν εκχωρηθεί έναντι οφειλής, καθώς και τα μισθώματα που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Συνιδιοκτήτες και ακατάσχετο

Ειδική πρόβλεψη ζητείται για τις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας. Σύμφωνα με την πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, όταν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες, το ενοίκιο θα πρέπει να μπορεί να καταβάλλεται είτε σε κοινό λογαριασμό είτε στον λογαριασμό ενός από τους συνιδιοκτήτες ή εξουσιοδοτημένου τρίτου, αρκεί ο συγκεκριμένος λογαριασμός να έχει δηλωθεί στο ΜΙΔΑ. Αντίστοιχη δυνατότητα προτείνεται για τα μισθώματα που, βάσει συμφωνίας, εισπράττονται από πληρεξουσίους, δικηγόρους, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, κατοίκους εξωτερικού ή άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Στο πακέτο των προτάσεων περιλαμβάνεται ακόμη η θέσπιση ακατάσχετου για μηνιαία μισθώματα έως 1.600 ευρώ, ιδιαίτερα όταν αποτελούν το μοναδικό εισόδημα του εκμισθωτή πέραν της σύνταξης, καθώς και η δημιουργία ηλεκτρονικής διαδικασίας ένστασης μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ για όσους αμφισβητούν τεκμηριωμένα την επιβολή κυρώσεων.