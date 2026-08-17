Εγκρίθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για δημοσιονομική ευελιξία για μέτρα ενεργειακής ασφάλειας από Κομισιόν

Η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει σχετικό αίτημα, με βάση τις ανακοινώσεις της Κομισιόν τον Ιούνιο, στο πλαίσιο του του Εαρινού Πακέτου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Την έγκρισή της προς τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις κατευθύνσεις σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής (National Escape Clause – NEC) για την άμυνα, ώστε να συμπεριλάβει και μέτρα ενεργειακής ασφάλειας, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει σχετικό αίτημα, με βάση τις ανακοινώσεις της Κομισιόν τον Ιούνιο, στο πλαίσιο του του Εαρινού Πακέτου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η επέκταση της ρήτρας έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές σε ό,τι αφορά τα έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Εθνική χρηματοδότηση, με ελαχιστοποίηση του δημοσιονομικού κόστους

Σύμφωνα με την Κομισιόν, μόνο δημοσιονομικά μέτρα που αποφασίστηκαν μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2026 θα είναι επιλέξιμα για την ευελιξία. Τα επιλέξιμα μέτρα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο και να έχουν άμεσο δημοσιονομικό αντίκτυπο.

Θα πρέπει επίσης να έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπός τους, με παράλληλη ελαχιστοποίηση του δημοσιονομικού κόστους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αξιολογεί την επιλεξιμότητα των μέτρων κατά περίπτωση.

Το υφιστάμενο συνολικό ανώτατο όριο του 1,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για την επιτρεπόμενη απόκλιση από τη συνιστώμενη πορεία των καθαρών δαπανών στο πλαίσιο της NEC θα παραμείνει σε ισχύ.

Εντός αυτού του συνολικού ορίου του 1,5% του ΑΕΠ, θα ισχύουν ειδικά ανώτατα όρια για τα μέτρα ενεργειακής ασφάλειας, ύψους 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και 0,6% του ΑΕΠ σωρευτικά.

Η ευελιξία θα είναι διαθέσιμη για την περίοδο 2026–2028. Οι δαπάνες που υπερβαίνουν τα ισχύοντα ανώτατα όρια θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στις τυπικές αξιολογήσεις συμμόρφωσης βάσει του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ