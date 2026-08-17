Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο με κανένα τρόπο»

Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τη Δευτέρα ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με κανένα τρόπο, σχήμα ή μορφή», καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Ο υπ’ αριθμόν ένα στόχος είναι, και θα είναι πάντα, ότι το Ιράν δεν μπορεί, με κανέναν τρόπο, καμία σχήμα ή μορφή, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο» έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.