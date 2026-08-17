Ιρανικά drones στόχευσαν το γραφείο του πρωθυπουργού του ιρακινού Κουρδιστάν

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών του Ιρακινού Κουρδιστάν, η επίθεση πραγματοποιήθηκε «στις 00:28» με «δύο παγιδευμένα drones του τύπου Hadid 110».

Ο πρωθυπουργός του Ιρακινού Κουρδιστάν, αυτόνομης περιφέρειας στο βόρειο Ιράκ, δήλωσε σήμερα μέσω του X ότι την περασμένη νύκτα έγινε στόχος επίθεσης από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, την οποία απέδωσε στο Ιράν.

Η Τεχεράνη δεν αντέδρασε αμέσως σ' αυτές τις κατηγορίες.

Η κατοικία του διευθυντή των τοπικών υπηρεσιών πληροφοριών έγινε επίσης στόχος αυτής της επίθεσης, από την οποία δεν προκλήθηκαν θύματα και η οποία πραγματοποιήθηκε στα περίχωρα της Πιρμάμ, στην επαρχία Αρμπίλ.

«Το προσωπικό γραφείο μου και η κατοικία του επικεφαλης της Υπηρεσίας Ασφαλείας και Πληροφοριών έγιναν στόχοι επιθέσεων από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», έγραψε ο Μαρσούρ Μπαρζανί, καταδικάζοντας «με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα αυτές τις ανεύθυνες και απαράδεκτες επιθέσεις» και κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών του Ιρακινού Κουρδιστάν, η επίθεση πραγματοποιήθηκε «στις 00:28» με «δύο παγιδευμένα drones του τύπου Hadid 110».

Η περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν, αυτόνομη από το 1991, διατηρεί στενές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις δυτικές χώρες, ενώ υιοθετεί παράλληλα μετριοπαθή στάση έναντι του γείτονά του, του Ιράν.

Από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με μια ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν, το οποίο απάντησε πλήττοντας χώρες συμμάχους των ΗΠΑ, το Κουρδιστάν έχει βομβαρδιστεί περισσότερες από χίλιες φορές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που οι κουρδικές αρχές αποδίδουν στο Ιράν, έχουν αναχαιτισθεί επανειλημμένα πάνω από την Αρμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, ενώ άλλες έχουν πλήξει αντιπολιτευόμενους Κούρδους του Ιράν.

Τα αμερικανικά συμφέροντα γίνονται επίσης τακτικά στόχοι φιλοϊρανικών ένοπλων ιρακινών οργανώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ