Πάτησε «φρένο» η κινεζική οικονομία τον Ιούλιο - Αυξάνονται οι πιέσεις για νέα μέτρα στήριξης

Έχασε τη δυναμική της η κινεζική οικονομία τον Ιούλιο, εντείνοντας την πίεση προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να στηρίξουν την οικονομία, καθώς η βιομηχανική παραγωγή, η κατανάλωση και οι επενδύσεις κινήθηκαν χειρότερα από τις προβλέψεις.

Πιο αναλυτικά, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε 4,5% σε ετήσια βάση,, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής (NBS), έπειτα από άνοδο 5,3% τον Ιούνιο. Η επίδοση ήταν επίσης χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για αύξηση 4,8%.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,6% πολύ κάτω από την εκτίμηση για αύξηση 1,5% σε δημοσκόπηση του Reuters και από την αύξηση 1% τον Ιούνιο. Σύμφωνα με αναλυτές, μέρος της επιβράδυνσης στις λιανικές πωλήσεις οφείλεται στην εξασθένηση της επίδρασης του προγράμματος επιδοτήσεων για την αντικατάσταση καταναλωτικών αγαθών.

Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία ενεργητικού, που περιλαμβάνουν τα ακίνητα και τις υποδομές, μειώθηκαν κατά 6,7% στο επτάμηνο έως το τέλος Ιουλίου σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Η πτώση ήταν μεγαλύτερη από την εκτίμηση για 6% και επιταχύνθηκε σε σχέση με τη μείωση 5,7% που είχε καταγραφεί στο πρώτο εξάμηνο.

Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας στις αστικές περιοχές διαμορφώθηκε στο 5,2% τον Ιούλιο, από 5% τον Ιούνιο.

«Οι χαμηλές επιδόσεις οφείλονται εν μέρει στην αναποτελεσματική αξιοποίηση των μέτρων πολιτικής που είναι διαθέσιμα. Οι δημοσιονομικές δαπάνες, για παράδειγμα, έχουν μείνει πίσω», δήλωσε ο Σου Τιαντσέν, ανώτερος οικονομολόγος στη Economist Intelligence Unit. «Είναι μια έκκληση προς τους αξιωματούχους να είναι πιο τολμηροί όσον αφορά τις δαπάνες από τα διαθέσιμα κεφάλαια».

«Πρέπει να δοθεί προσοχή στις επενδύσεις, η απότομη πτώση των οποίων σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή από το Πεκίνο», πρόσθεσε.

Πέρα από τις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας, η δραστηριότητα τον Ιούλιο επηρεάστηκε και από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τρεις τυφώνες έπληξαν την Κίνα τον περασμένο μήνα, προκαλώντας προβλήματα σε παραγωγικά κέντρα στα ανατολικά και νότια της χώρας και οδηγώντας στην απομάκρυνση εκατομμυρίων ανθρώπων. Ωστόσο, οι ισχυρές εξαγωγές, που ενισχύονται από την παγκόσμια επενδυτική έκρηξη στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, εξακολουθούν να στηρίζουν την κινεζική βιομηχανία.