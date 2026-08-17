«Καμπανάκι» Ντάιμον προς Βρετανία: «Όχι» σε νέους φόρους στις τράπεζες

Σαφής προειδοποίηση να μην αυξήσει τους φόρους στις τράπεζες έστειλε ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Τζέιμι Ντάιμον, προς τον Υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι.

Σαφής προειδοποίηση να μην αυξήσει τους φόρους στις τράπεζες έστειλε ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Τζέιμι Ντάιμον, προς τον Υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι, την ώρα που η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ προετοιμάζει τον προϋπολογισμό της για τον Οκτώβριο.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την προηγούμενη εβδομάδα οι δύο άντρες, ο Ντάιμον τόνισε στον Χίλι ότι οι υψηλότεροι φόροι συχνά οδηγούν σε απώλεια θέσεων εργασίας, επικαλούμενος μια μείωση στις θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό τομέα στη Νέα Υόρκη, την οποία απέδωσε εν μέρει στο φορολογικό βάρος της πόλης, όπως αναφέρουν οι FT επικαλούμενες πηγές που ενημερώθηκαν για την συνομιλία.

Ο Ντάιμον επανέλαβε την κριτική του για την επιβάρυνση του τραπεζικού φόρου στο Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες εβδομάδες, λέγοντας ότι μια αύξηση θα μπορούσε να απομακρύνει τα κεφάλαια. «Εάν έχετε ένα μη ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, τα κεφάλαια εγκαταλείπουν τη χώρα σας», δήλωσε ο Ντάιμον στο Master Investor Podcast στις 16 Ιουλίου.

Ο Μπέρναμ έχει αφήσει ανοιχτή την πόρτα για αύξηση των τραπεζικών φόρων στον προϋπολογισμό, καθώς τα ισχυρά κέρδη στον χρηματοπιστωτικό κλάδο μεγαλώνουν τις φωνές, συμπεριλαμβανομένων των οργανωμένων συνδικάτων, για αύξηση των εισφορών στις τράπεζες.