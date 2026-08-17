Η Alibaba παρουσιάζει νέο μοντέλο AI για laptop ως «απάντηση» στη Meta

Η Meta θέλει να ηγηθεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όμως η Alibaba είναι εκεί για να της υπενθυμίζει πόσο ανταγωνιστική είναι η αγορά.

Η Meta θέλει να ηγηθεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όμως η Alibaba είναι εκεί για να της υπενθυμίζει πόσο ανταγωνιστική είναι η αγορά.

Τη Δευτέρα, ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας παρουσίασε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το Qwen3.8-27B σχεδιασμένο για να λειτουργεί σε καταναλωτικές συσκευές, όπως laptop, ενώ παράλληλα δημοσιοποίησε τα στοιχεία του πιο ισχυρού μοντέλου της, καθώς επιδιώκει να την πρωτοκαθεδρία της στον χώρο του open source AI.

Η κίνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Meta ότι σκοπεύει να διαθέσει με ανοιχτό κώδικα το ισχυρότερο μοντέλο AI της και να παρουσιάσει νέα μοντέλα που θα μπορούν να λειτουργούν σε laptops. Η Meta προσπαθεί έτσι να αποτελέσει την αμερικανική εναλλακτική απέναντι στις κινεζικές τεχνολογίες, ανταγωνιζόμενη παράλληλα εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic, οι οποίες ακολουθούν περισσότερο κλειστό και ιδιόκτητο μοντέλο ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την Alibaba, το Qwen3.8-27B έχει «εξαιρετικές δυνατότητες» στον προγραμματισμό, την επαγγελματική εργασία, την έρευνα και σύνθετες εργασίες που απαιτούν από το AI να εκτελεί πολλά βήματα αυτόνομα. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η απόδοσή του είναι αντίστοιχη με εκείνη ενός άλλου μοντέλου που είναι δέκα φορές μεγαλύτερο.