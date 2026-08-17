AstraZeneca: Σταματά τη δοκιμή φαρμάκου για τον καρκίνο του πνεύμονα - Γιατί ανεβαίνει η μετοχή

Στον τερματισμό της κλινικής δοκιμής του πειραματικού φαρμάκου volrustomig προχώρησε η AstraZeneca, καθώς δεν φαινόταν έτοιμη να βοηθήσει στην καταπολέμηση του καρκίνου του πνεύμονα καλύτερα από τις υπάρχουσες θεραπείες,

Στον τερματισμό της κλινικής δοκιμής του πειραματικού φαρμάκου volrustomig προχώρησε η AstraZeneca, καθώς δεν φαινόταν έτοιμη να βοηθήσει στην καταπολέμηση του καρκίνου του πνεύμονα καλύτερα από τις υπάρχουσες θεραπείες, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Το φάρμακο δεν απέφερε καλύτερα αποτελέσματα από το επιτυχημένο Keytruda, ανέφερε σήμερα ο φαρμακευτικός κολοσσός, ωθώντας την ανεξάρτητη επιτροπή που επιβλέπει την προηγμένη δοκιμή να συστήσει τον τερματισμό της.

Την είδηση ωστόσο επισκίασαν δύο ξεχωριστές επιτυχίες της εταιρείας σε δοκιμές τελικού σταδίου που ενισχύουν βασικά franchise για τον καρκίνο, κάτι που ώθησε τη μετοχή σε άνοδο 1% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η βρετανική εταιρεία, με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Πασκάλ Σοριότ, έχει καθιερωθεί ως μια από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές κατά του καρκίνου, προσφέροντας μια σταθερή σειρά επιτυχημένων φαρμάκων, όπως τα Tagrisso και Imfinzi. Ο Σοριότ βρίσκεται υπό πίεση καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά στην είδηση ​​ότι η Astra είχε ξεκινήσει συνομιλίες συγχώνευσης με την Bristol-Myers Squibb.

Σε μία από τις θετικές μελέτες, ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα έλαβαν Tagrisso σε συνδυασμό με ένα άλλο αντικαρκινικό φάρμακο που ονομάζεται Orpathys.

Τα φάρμακα βοήθησαν όσους συμμετείχαν στη δοκιμή να ζήσουν περισσότερο από την ομάδα που έλαβε χημειοθεραπεία.

Σημειώνεται ότι το Orpathys αναπτύσσεται σε συνεργασία με την HUTCHMED, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, και έχει ήδη εγκριθεί στην Κίνα.

Μια άλλη μελέτη σε προχωρημένο στάδιο έδειξε ότι το επιτυχημένο φάρμακο Enhertu βοήθησε στην καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου σε ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που είχαν μετάλλαξη της πρωτεΐνης HER2.

Το πειραματικό volrustomig της Astra χορηγήθηκε μαζί με χημειοθεραπεία στην προηγμένη δοκιμή για άτομα με μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν χαμηλές ποσότητες μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται PD-L1. Το φάρμακο αναμενόταν να αποφέρει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2032 σε όλους τους καρκίνους για τους οποίους έχει εξεταστεί, σύμφωνα με αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Bloomberg.

Ο αναλυτής του οίκου Jefferies, Michael Leuchten, χαρακτήρισε την επιτυχία του φαρμάκου «μακρινή πρόκληση».