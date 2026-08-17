Στα χέρια της Madison Air η Ebm-papst για 5,4 δισ. δολάρια

Η Ebm-papst θα διατηρήσει την έδρα της στο Μούλφινγκεν, στη νότια Γερμανία, καθώς και βασικές δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής.

Tον γερμανικό όμιλο τεχνολογίας εξαερισμού Ebm-papst εξαγοράζει η Madison Air Solutions σε μια συμφωνία αξίας 5,4 δισ. δολαρίων, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στον τομέα των λύσεων και ποιότητας.

Η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση των μετοχών των τριών οικογενειών μετόχων της ebm-papst στην Madison Air, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στην Ευρώπη και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας της σύμφωνα με το Reuters.

Η Ebm-papst, ένας σημαντικός προμηθευτής ανεμιστήρων, κινητήρων και συστημάτων εξαερισμού για κλιματισμό και ψύξη, θα επωφεληθεί από την παρουσία της Madison Air στις ΗΠΑ και την επιχειρησιακή της εμπειρία, όπως υπογραμμίζεται.

Για την Madison, η εξαγορά παρέχει πρόσβαση στην τεχνολογία, τις μηχανικές δυνατότητες και την πελατειακή της βάση της ebm-papst, ιδίως στην Ευρώπη και την Ασία, επιτρέποντάς της να επεκταθεί πέρα ​​από την κεντρική αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Η Ebm-papst θα διατηρήσει την έδρα της στο Μούλφινγκεν, στη νότια Γερμανία, καθώς και βασικές δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής.