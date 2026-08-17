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Είναι καλός ο μεσημεριανός ύπνος; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

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Είναι καλός ο μεσημεριανός ύπνος; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
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Η πεποίθηση ότι ο μεσημεριανός ύπνος είναι κακός για τον βραδινό ύπνο είναι αρκετά διαδεδομένη.

Πόσες φορές έχετε ακούσει κάποιον να σας λέει να μην κοιμηθείτε το μεσημέρι, επειδή «θα σας χαλάσει τον βραδινό ύπνο»; Η πεποίθηση ότι ο μεσημεριανός ύπνος είναι κακός για τον βραδινό ύπνο είναι αρκετά διαδεδομένη.

Και πράγματι, ο υπερβολικός ή κακώς χρονισμένος μεσημεριανός ύπνος μπορεί να επηρεάσει το νυχτερινό πρόγραμμα ύπνου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συνδέεται με προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την ανεπαρκή διάρκεια ή ποιότητα του ύπνου, όπως οι καρδιακές παθήσεις, το εγκεφαλικό επεισόδιο, ο διαβήτης τύπου 2, η κατάθλιψη και άλλα προβλήματα υγείας.

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