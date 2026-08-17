ΗΠΑ: Στα ύψη οι τιμές του βοδινού κρέατος, στρέφονται στο κοτόπουλο οι καταναλωτές

Πλέον καταγράφονται τα πρώτα σημάδια πως οι Αμερικανοί έχουν φτάσει στο ταβάνι τους όσο αφορά το πόσο είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για κρέας.

Τα τελευταία περίπου δύο χρόνια οι Αμερικανοί έδειχναν πως αντέχει το πορτοφόλι τους τις συνεχείς αυξήσεις του βοδινού κρέατος, ωστόσο πλέον καταγράφονται τα πρώτα σημάδια πως έχουν φτάσει στο ταβάνι τους όσο αφορά το πόσο είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για κρέας, μία αξιοσημείωτη στροφή στην συγκεκριμένη αγορά όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Και αυτά τα σημάδια, έρχονται από ένα χρονικό παράθυρο, όπου παραδοσιακά η κατανάλωση κρέατος «χτυπάει κόκκινο».

Συγκεκριμένα, ο όγκος των πωλήσεων βοδινού κρέατος στις 13 εβδομάδες που λήγουν στα μέσα Ιουλίου, μια κρίσιμη περίοδος που περιλαμβάνει τόσο την Memorial Day όσο και την 4η Ιουλίου, μειώθηκε κατά 0,3% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Circana. Την ίδια περίοδο και στα δύο προηγούμενα χρόνια, ο όγκος αυξήθηκε κατά περίπου 5%. Εν τω μεταξύ, η κατανάλωση κοτόπουλου συνεχίζει να αυξάνεται, με τις άφθονες προμήθειες να διατηρούν τις τιμές υπό πίεση.

Αυτή η μετατόπιση του αγοραστικού κοινού υποδηλώνει ότι μπορεί τελικά να υπάρξει ένα όριο στο τι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι Αμερικανοί για το βοδινό κρέας, έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες του πληθωρισμού των τροφίμων.

Οι καταναλωτές που είχαν αντιδράσει στις αυξανόμενες τιμές μαγειρεύοντας στο σπίτι ή αγοράζοντας φθηνότερα κομμάτια, «αποσύρονται» όλο και περισσότερο ή μετατοπίζονται σε λιγότερο ακριβές πρωτεΐνες.

«Οι καταναλωτές είναι πιεσμένοι», δήλωσε ο Κρις Ντιμπουά, εκτελεστικός αντιπρόεδρος στην εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Circana. «Δεν έχει να κάνει μόνο με την τιμή των τροφίμων, υπάρχει και η γενικότερη ακρίβεια, οπότε αυτό ασκεί πίεση στο συνολικό όγκο πωλήσεων στα καταστήματα».

Κρέας και εκλογές

Η απότομη αύξηση των τιμών του βοείου κρέατος έχει μετατραπεί σε μια σημαντική ανησυχία της κυβέρνησης Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς το κόστος βασικών προϊόντων όπως τα αυγά, ο κιμάς και η βενζίνη παίζουν τεράστιο ρόλο στις αντιλήψεις των καταναλωτών για τον πληθωρισμό.

Οι ΗΠΑ έχουν επιδιώξει να μετριάσουν την πίεση εισάγοντας περισσότερο κρέας από χώρες όπως η Αργεντινή και προχωρώντας στην επανέναρξη των αποστολών βοοειδών από το Μεξικό. Οι επιχειρήσεις μεταποίησης βοείου κρέατος, πιεσμένοι από το αυξανόμενο κόστος των βοοειδών, έκλεισαν εργοστάσια, συμπεριλαμβανομένης μιας κίνησης που ανακοινώθηκε την Πέμπτη από την Tyson Foods. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο, καθώς συνολικά, ο αριθμός των εγχώριων κοπαδιών παραμένει κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες, διατηρώντας την προσφορά βοείου κρέατος περιορισμένη.

Οι μέσες τιμές του κιμά για τους καταναλωτές ήταν σταθερές τον Ιούλιο, η οποία περιλαμβάνει την Ημέρα Ανεξαρτησίας, σε μια ένδειξη ότι οι λιανοπωλητές και οι καταναλωτές αντιστάθηκαν σε περαιτέρω αυξήσεις τιμών. Μια λίβρα (περίπου μισό κιλό) κόστιζε κατά μέσο όρο 7,116 δολάρια, δήλωσε την Τετάρτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ. Ενώ αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά σε ένα ιστορικό υψηλό, η αύξηση 9,4% από τον Ιούλιο του 2025 σηματοδοτεί την πιο μέτρια αύξηση σε ετήσια βάση εδώ και 17 μήνες.

Εισαγωγές από το Μεξικό

Η ζήτηση δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς. Ακόμα και όταν περίπου το 40% των καταναλωτών βοδινού κρέατος δήλωσε ότι αγοράζουν λιγότερο συχνά κρέας, ένα αφοσιωμένο υποσύνολο νεότερων, εθισμένων στην πρωτεΐνη αγοραστών συνεχίζουν να πληρώνουν, δήλωσε ο Duncan Angove, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας Blue Yonder.

Ωστόσο, οι χαμηλότεροι όγκοι βοδινού κρέατος είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτοι κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, η κλασική εποχή του μπάρμπεκιου, όταν η ζήτηση βοδινού θα πρέπει να είναι ισχυρότερη. «Όταν η ζήτηση αρχίζει να μειώνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής ψησίματος, αυτό υποδηλώνει ότι η προσιτή τιμή γίνεται ένας πιο σημαντικός παράγοντας» δηλώνει ο Σον Σπαρκς διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας προμήθειας πρωτεϊνών και χρηματιστηριακών συναλλαγών The Sparks Group Inc.

Ενώ οι πωλήσεις θα πρέπει να ενισχύθηκαν από την Πρωτομαγιά, η βελτίωση θα είναι «κάπως πιο μετρημένη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια», προσθέτει.

Τα ασθενέστερα σήματα ζήτησης βοήθησαν σε μια απότομη πτώση των τιμών χονδρικής του βοείου κρέατος και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ζώντων βοοειδών από τα τέλη Ιουνίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο Σικάγο άγγιξαν τη χαμηλότερη τιμή από τον Δεκέμβριο στα τέλη Ιουλίου, καθώς το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ αποφάσισε να επαναλάβει τις εισαγωγές βοοειδών από το Μεξικό αργότερα αυτόν τον μήνα, μετά από απαγόρευση που διήρκεσε περισσότερο από ένα χρόνο για την αποτροπή της εξάπλωσης του θανατηφόρου παρασίτου screwworm. Η αγορά κατέγραψε νέο χαμηλό εννέα μηνών την Παρασκευή, αφού η Tyson ανακοίνωσε το τελευταίο κλείσιμο εργοστασίων της.

Fast food

Οι εταιρείες fast food έχουν ήδη παρατηρήσει την τάση. Η Μισέλ Χουκ, οικονομική διευθύντρια της Shake Shack, δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με επενδυτές αυτόν τον μήνα ότι ο πληθωρισμός του βοείου κρέατος στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα είναι «ελαφρώς λιγότερο έντονος». Η ιδιοκτήτρια της Burger King, Restaurant Brands International, δήλωσε ότι αναμένει κάποια ανακούφιση στις τιμές, αν και «αυτή θα είναι πολύ μεγαλύτερη» στις αρχές του 2027.

Ωστόσο, οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να περιμένουν μεγάλη πτώση άμεσα. Το πρώτο λιμάνι που ανοίγει ξανά για αποστολές ζώντων βοοειδών από το Μεξικό δεν είναι το μεγαλύτερο των ΗΠΑ, και αυτά τα ζώα πρέπει επίσης να εκτρέφονται για αρκετούς μήνες πριν την σφαγή. Εν τω μεταξύ, το σύνολο των βοοειδών των ΗΠΑ από την 1η Ιουλίου παραμένει κοντά στα χαμηλότερα επίπεδά του εδώ και περίπου πέντε δεκαετίες.

Οι χαμηλότερες τιμές δεν θα εμφανιστούν μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου το νωρίτερο, λόγω των αποθεμάτων που απομένουν και των προγραμμάτων αντιστάθμισης κινδύνου, δήλωσε ο Γιώργος Παλαιολόγου, διευθύνων σύμβουλος της Premium Brands Holdings Corp.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την αποκλιμάκωση των τιμών στους πελάτες, εξαρτάται από το πόσο θα πέσουν οι τιμές, δήλωσε ο Παλαιολόγου, του οποίου η εταιρεία πωλεί συσκευασμένα κρέατα στις ΗΠΑ και τον Καναδά. «Καθώς μειώνονται, θα τις μετακυλίσουμε. Αλλά όπως υπάρχουν καθυστερήσεις στην πορεία προς τα πάνω, θα υπάρξουν καθυστερήσεις και στην πορεία προς τα κάτω» τονίζει.