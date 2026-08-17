Η ΛΔ Κονγκό βιώνει τη φονικότερη επιδημία Έμπολα στην ιστορία της

Το Κονγκό βιώνει τη φονικότερη επιδημία Έμπολα στην ιστορία του

Η επιδημία Έμπολα που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έγινε η πιο φονική στην ιστορία της χώρας, με περισσότερους από 2.300 καταγεγραμμένους θανάτους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσιοποίησαν σήμερα οι αρχές της ΛΔ Κονγκό.

Η ΛΔ Κονγκό κήρυξε στις 15 Μαΐου, με καθυστέρηση αρκετών εβδομάδων, τη 17η επιδημία Έμπολα στη χώρα, σε βόρειες και ανατολικές περιοχές όπου το κράτος έχει αδύναμη παρουσία, οι υποδομές υγείας εκλείπουν, και η απόκριση ξεπεράστηκε από την εκτόξευση των κρουσμάτων.

Η επιδημία του 2018-2020 στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, που θεωρούνταν μέχρι τώρα η πιο φονική στην ιστορία της χώρας είχε στοιχίσει τη ζωή σε 2.299 ανθρώπους σε σύνολο 3.381 εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με βάση στοιχεία των αρχών της ΛΔ Κονγκό.

Η τρέχουσα έχει προκαλέσει τον θάνατο 2.325 ανθρώπων σε σύνολο 4.945 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, μόλις τρεις μήνες αφότου κηρύχθηκε.

Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, στο οποίο οφείλεται η τρέχουσα επιδημία.

Η επιδημία «εξαπλώνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη καταγράφηκε ποτέ» και «σκοτώνει έναν άνθρωπο κάθε 30 λεπτά», προειδοποίησε την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, ο επικεφαλής αξιωματούχος του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις.

Η τρέχουσα επιδημία έχει ήδη εξαπλωθεί σε έξι επαρχίες αυτής της τεράστιας χώρας της κεντρικής Αφρικής των άνω των 100 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου οι ροές του πληθυσμού διαφεύγουν εν πολλοίς της επιτήρησης.

Ξεκινώντας από το Ιτούρι (βορειοανατολικά) σοβεί πλέον στις επαρχίες Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου (ανατολικά), Τσόπο και Οτ Ουελέ (βορειοανατολικά), καθώς και στο Μπα Ουελέ (βόρεια).

Ο Έμπολα που μεταδίδεται μέσω των σωματικών υγρών και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε την Τετάρτη ότι ελπίζει πως θα αναστρέψει την αυξανόμενη τάση της επιδημίας του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό εντός τριών μηνών.

Αρκετά εμβόλια κατά του συγκεκριμένου στελέχους του ιού είναι στο στάδιο των κλινικών δοκιμών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ