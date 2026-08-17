Τραμπ: Απειλεί να βομβαρδίσει το Ομάν εάν «σταθεί εμπόδιο στο Ορμούζ»

«Εάν το Ομάν μπει εμπόδιο, θα τους βομβαρδίσουμε μέχρι να τους εξοντώσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα «βομβαρδίσουν» το Ομάν εάν σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις ΗΠΑ σχετικά με αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Αν το Ομάν σταθεί εμπόδιο στην πορεία μας, θα τους ταράξουμε στους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον δημοσιογράφο του Fox News, Τρέι Γινγκστ, σύμφωνα με ανάρτησή του στο X, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ αυτών των δύο χωρών.

Το Ομάν βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη για την επαναλειτουργία του Ορμούζ, καθώς οι ΗΠΑ διατηρούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Το Ιράν συνεχίζει να αρνείται οποιεσδήποτε άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι διεξάγονται άτυπες συνομιλίες με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, ωστόσο επέμεινε ότι οι ΗΠΑ δεν βιάζονται να κλείσουν συμφωνία.

«Είναι καλοί παίκτες του πόκερ, αλλά πεθαίνουν», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News, αναφερόμενος στον ισχυρό ιρανικό στρατιωτικό σώμα. «Δεν έχω χρονοδιάγραμμα. Δεν βιάζομαι» τόνισε.

«Εάν το Ομάν μπει εμπόδιο, θα τους βομβαρδίσουμε μέχρι να τους εξοντώσουμε», πρόσθεσε.

Επίσης νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ επανέλαβε τη θέση των ΗΠΑ ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει να εγκαταλείψει την κατοχή πυρηνικών όπλων.

«Ο νούμερο ένα στόχος είναι, και πάντα θα είναι, ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει, με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή, πυρηνικού όπλου», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.