Ινδονησία: Στους 68 οι νεκροί από τον σεισμό

Στους 68 έφθασε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε το νησί Φλόρες της Ινδονησίας το Σάββατο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Στους 68 έφθασε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε το νησί Φλόρες της Ινδονησίας το Σάββατο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Περί τις 13.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Αλλοι διότι τα σπίτια τους είτε έχουν καταρρεύσει είτε έχουν γίνει μη κατοικήσιμα λόγω των ζημιών και άλλοι από τον φόβο των χιλιάδων μετασεισμών που εξακολουθούν να συγκλονίζουν την περιοχή.

Την ώρα που η ινδονησιακή κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την αποστολή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, οι σεισμοπαθείς επιτόπου δηλώνουν ότι δεν έχουν ούτε τρόφιμα, ούτε πόσιμο νερό, ούτε φάρμακα.

Στην πληγείσα περιοχή συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια, αν και δεν έχει δηλωθεί κανένας επιπλέον αγνοούμενος. Δεκάδες δημόσια κτίρια, σχολεία, κέντρα υγείας και διοικητικά κτίρια έχουν υποστεί ζημιές. Ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε προετοιμασίες για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Η ζώνη είναι μεγάλης σεισμικής επικινδυνότητας αφού βρίσκεται στο «ανάστροφο ρήγμα ώθησης του οπίσθιου τόξου του Φλόρες», ένα εκτεταμένο σύστημα ρηγμάτων στα βόρεια του αρχιπελάγους της Ινδονησίας που δημιουργήθηκε λόγω της πίεσης των τεκτονικών πλακών που συγκλίνουν στην περιοχή.

Η ίδια περιοχή επλήγη το 1992 από σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Το 2004, σεισμός μεγέθους 9,1 βαθμών σημειώθηκε ανοικτά της Σουμάτρας προκαλώντας τεράστιο τσουνάμι που σκότωσε 170.000 ανθρώπους στην Ινδονησία και περί τους 50.000 στις γειτονικές χώρες.

Μέχρι σήμερα, είναι μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχουν καταγραφεί στην Ιστορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ