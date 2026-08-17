Ακμαίο το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τουρισμό

Ισχυρό παραμένει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ξενοδοχειακές επενδύσεις με τρεις νέες συναλλαγές να πραγματοποιούνται στο β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Παρότι οι γεωπολιτικές συνθήκες δεν ανακόπτουν την επενδυτική διάθεση αλλάζουν τη στόχευση.

Ακμαία παραμένει η διάθεση των επενδυτών για ελληνικά assets στον κλάδο της ξενοδοχίας με τα συνεχόμενα ρεκόρ του τουρισμού και την αύξηση των εσόδων να πυροδοτεί νέες κινήσεις και το 2026. Σύμφωνα μάλιστα με την πρόσφατη έκθεση της CBR Consulting για τις επενδυτικές προθέσεις στον ευρωπαϊκό ξενοδοχειακό κλάδο το 2026, πάνω από το 90% των επενδυτών σχεδιάζει να διατηρήσει ή να αυξήσει τις τοποθετήσεις του στον συγκεκριμένο τομέα, ασχέτως των γεωπολιτικών συνθηκών.

Για του λόγου το αληθές, ήδη το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκαν 3 νέες σχετικές επενδύσεις, ενώ και άλλα επενδυτικά σχέδια από τον τομέα της φιλοξενίας φάνηκαν να μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης.

Τρεις συναλλαγές το τελευταίο τρίμηνο

Σε αυτές συγκαταλέγεται η πρόσφατη εξαγορά του τετράστερου Great Athens Hotel, κοντά στην πλατεία Ομονοίας, από τα Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, μέλος του ισραηλινού ομίλου Fattal Hotel Group. Το ξενοδοχείο διαθέτει 117 δωμάτια και λειτουργεί πλέον ως Leonardo Hotel Athens City Center. Παρότι το ποσό της επένδυσης δεν έχει ανακοινωθεί παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μπορεί να ανέλθει σε περίπου 20 εκατ. Ευρώ.

Έτερη συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο τέλος Ιουνίου 2026, αφορά στην απόκτηση του Aristi Mountain Resort & Villas στο Ζαγόρι από την Hellenic Properties. Το boutique πεντάστερο συγκρότημα διαθέτει 26 δωμάτια, σουίτες και βίλες, καθώς και εστιατόριο, εγκαταστάσεις ευεξίας και συνεδριακούς χώρους. Το τίμημα δεν ανακοινώθηκε, ωστόσο η εταιρεία ανέφερε ότι η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου φιλοξενίας της.

Στο τέλος του ίδιου μήνα και η Premia Properties ανακοίνωσε πως υπέγραψε στρατηγική συμφωνία με την Akti Hotels & Resorts για επένδυση που υπερβαίνει τα 250 εκατ. ευρώ στον ξενοδοχειακό κλάδο. Η συμφωνία αφορά τα ξενοδοχεία Akti Imperial στη Ρόδο και Akti Beach Club και Akti Palace στην Κω, συνολικής δυναμικότητας 1.316 δωματίων. Μέσω της συμφωνίας και πέρα από την συμμετοχής της Premia στον όμιλο Akti μέσω χρηματοδότησης θα προχωρήσει η ανακαίνιση και αναβάθμιση των μονάδων.

Ξενοδοχειακά πρότζεκτς που μπαίνουν σε τροχιά

Τα ξενοδοχειακά πρότζεκτς που προχωρούν βέβαια δεν σταματούν εκεί. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα για το κέντρο της Αθήνας έλαβαν το πράσινο φως δύο ακόμα επενδύσεις, η μια αφορά στην ανέγερση νέας εξαώροφης ξενοδοχειακής μονάδας επί της οδού Αρβάλη 3 από την D.P. DOENYAS PROPERTIES η οποία και έλαβε το «πράσινο φως» από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και η άλλη αφορά στη μετατροπή πολυώροφου κτιρίου επί της οδού Αιόλου 81 σε ξενοδοχείο, επένδυση που φημολογείται ότι πραγματοποιείται από Ισραηλινούς επιχειρηματίες.

Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή του βρίσκεται το νέο επενδυτικό σχέδιο του σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν στην Ερμιονίδα, καθώς το δημοτικό συμβούλιο Ερμιονίδας γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή ξενοδοχείου τριών αστέρων, δυναμικότητας 612 κλινών, από την εταιρεία Erigon. Σημειωτέον ότι ο όμιλος αναπτύσσει ήδη το πολυτελές Scarlet Beach Resort & Spa, προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ, το οποίο αναπτύσσει ήδη ο ίδιος επενδυτικός όμιλος στην ίδια περιοχή υπό το brand Waldorf Astoria της Hilton.

Στην τελική ευθεία της αδειοδοτικής ωρίμανσής της εισέρχεται η επένδυση που προωθεί η Myrina Village Μονοπρόσωπη Α.Ε., εταιρεία συνδεδεμένη με την «PHĀEA Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων», συμφερόντων των ομίλων Σμπώκου και Βασιλάκη, στη Νότια Κρήτη. Η επένδυση, προϋπολογισμού 121,11 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), έχει ήδη χαρακτηριστεί ως Στρατηγική Επένδυση και αφορά τη δημιουργία πεντάστερου ξενοδοχείου 140 δωματίων και 370 κλινών, καθώς θα πλαισιώνεται από 30 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες συνολικής δυναμικότητας έως 208 κλινών, σε έκταση περίπου 155 στρεμμάτων στον δήμο Βιάννου.

Στο επίκεντρο τα πεντάστερα πόλης

Τα παραπάνω αποτελούν ένα μικρό δείγμα της κινητικότητας που καταγράφεται στον ξενοδοχειακό κλάδο, ο οποίος δείχνει να μην έχει επηρεαστεί δομικά από την ευρύτερη γεωπολιτική και οικονομική συγκυρία. Παρότι το ενδιαφέρον που παραμένει ενεργό βέβαια, οι προβληματισμοί δεν λείπουν από την εξίσωση. Σύμφωνα με την GBR Consulting μάλιστα δεν επικεντρώνονται σε μια απότομη υποχώρηση της ταξιδιωτικής ζήτησης, αλλά στον συνδυασμό που δημιουργεί η αυξημένη ευαισθησία των καταναλωτών στις τιμές, η βραδύτερη αύξηση της αεροπορικής χωρητικότητας και οι πιέσεις στα λειτουργικά περιθώρια κέρδους. Άλλωστε οι πλήρεις πληθωριστικές επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί όπως επεσήμανε και η ΕΚΤ στο περιθώριο της πρόσφατης αύξησης των επιτοκίων, γεγονός που ανατρέπει και τις προσδοκίες για συνεχή αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης.

Υπό το παραπάνω πρίσμα η στόχευση των επενδυτών φαίνεται να μετατοπίζεται σε μονάδες υψηλής ποιότητας κυρίως στα αστικά κέντρα καθώς και σε διαφοροποιημένα τουριστικά θέρετρα. Ο λόγος είναι ότι οι συγκεκριμένοι τύποι καταλυμάτων διαθέτουν ευρεία γεωγραφική διασπορά πελατών, ισχυρή αεροπορική συνδεσιμότητα ενώ έχουν την δυνατότητα να διατηρήσουν τις υψηλές τιμές τους ελέγχοντας αποτελεσματικότερα το κόστος τους και μετατρέποντας την αύξηση των εσόδων σε βιώσιμη λειτουργική κερδοφορία.