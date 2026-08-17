Υεμένη: Έκκληση ΟΗΕ προς όλα τα εμπόλεμα μέρα για άμεση παύση των επιθέσεων

Τη δολοφονία του Νάντερ Τάνους στη Συρία καταδικάζει απερίφραστα το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του, ζητώντας την ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης και την άμεση προσαγωγή των δραστών στη Δικαιοσύνη.

Τη δολοφονία του Νάντερ Τάνους στη Συρία καταδικάζει απερίφραστα το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του, ζητώντας την ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης και την άμεση προσαγωγή των δραστών στη Δικαιοσύνη.

Το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι ο θάνατός του σημειώθηκε σε μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για τον Χριστιανισμό, την Κοίμηση της Θεοτόκου.

«Οι δράστες αυτής της αποτρόπαιας πράξης πρέπει να οδηγηθούν άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης», αναφέρει, ενώ επαναλαμβάνει την ανάγκη λήψης «στοχευμένων και αποτελεσματικών μέτρων» για τη διασφάλιση της προστασίας όλων των κοινοτήτων στη Συρία.

«Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια και τους φίλους του», καταλήγει η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νάντερ Τάνους (Nader Boulos Tannous) ήταν Σύρος χριστιανός, καταγόμενος από την Κοιλάδα των Χριστιανών (Wadi al-Nasara), ο οποίος δολοφονήθηκε τον Αύγουστο του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ