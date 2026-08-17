Bloomberg: Η Ελλάδα σχεδιάζει πρόωρες αποπληρωμές 13 δισ. ευρώ - Το χρέος πέφτει κάτω από της Ιταλίας

Η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει πρόωρα περίπου 13 δισ. ευρώ χρέους μέσα στο 2026, καθώς επιδιώκει να μειώσει το συνολικό δανεισμό της χαμηλότερα από εκείνο της Ιταλίας μέχρι το τέλος του έτους, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει πρόωρα περίπου 13 δισ. ευρώ χρέους μέσα στο 2026, καθώς επιδιώκει να μειώσει το συνολικό δανεισμό της χαμηλότερα από εκείνο της Ιταλίας μέχρι το τέλος του έτους, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Οι αποπληρωμές θα περιλαμβάνουν περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ένα ομόλογο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που λήγει το 2027, δήλωσε πηγή στο πρακτορείο με γνώση του θέματος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Η Ελλάδα θα διαγράψει επίσης 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ από το απόθεμα ομολόγων Δημοσίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την πηγή.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί συνέχεια παρόμοιων πρωτοβουλιών στο παρελθόν, με την κυβέρνηση στην Αθήνα να κεφαλαιοποιεί τα σημαντικά πλεονάσματα του προϋπολογισμού και την υψηλή υπερβάλλουσα ρευστότητα. Η χώρα αποπλήρωσε τον Ιούνιο δάνεια ύψους 6,9 δισ. ευρώ, ένα βήμα που βοήθησε να μειωθούν οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων της χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο 137% του ΑΕΠ το χρέος

Παίρνοντας ώθηση από μια οικονομία που ξεπερνά σε ρυθμούς ανάπτυξης πολλούς από τους ευρωπαίους ομολόγους της, η Ελλάδα αναμένεται να ξεπεράσει τους δημοσιονομικούς στόχους για άλλη μια φορά φέτος. Το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο εξαιρεί τις πληρωμές τόκων, αναμένεται να υπερβεί ξανά τον στόχο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την τελευταία απόδοση του προϋπολογισμού, όπως αναφέρει το Bloomberg.

H εξέλιξη αναμένεται να δώσει στην κυβέρνηση κάποια περιθώρια ελιγμών στις δαπάνες και θα επιτρέψει μια ταχύτερη μείωση του δανεισμού. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας θα μειωθεί στο 137% φέτος, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ο οποίος είχε προβλέψει προηγουμένως 138,2%.

Αυτό θα καθιστούσε την Ιταλία ως την χώρα με το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη μέσα σε λίγους μόλις μήνες. Με τα σημερινά δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι αυτό θα συμβεί μόνο του χρόνου.

Περιθώρια για νέα μέτρα ελάφρυνσης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες της κυβέρνησής του στις αρχές Σεπτεμβρίου και αναμένεται επίσης να αποκαλύψει ένα πλάνο για τη χώρα έως το 2030, πριν από τις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί στα μέσα του 2027.

Εφόσον ο προϋπολογισμός ξεπεράσει τις προσδοκίες φέτος, ο Μητσοτάκης μπορεί να ανακοινώσει περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και άλλες κοινωνικές ομάδες, δήλωσε μία από τις πηγές στο Bloomberg, προσθέτοντας ότι το πλάνο δεν είναι ακόμη οριστικό και υπόκειται σε προσαρμογές.

Οποιαδήποτε απόφαση θα είναι ευθυγραμμισμένη με το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν θα διακινδυνεύσει την αξιοπιστία που έχει οικοδομήσει αποκαθιστώντας τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας μετά τη δεκαετή κρίση χρέους.

Οι πρόωρες αποπληρωμές μειώνουν τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες, γεγονός που σημαίνει ότι η δανειακή στρατηγική του 2027 θα είναι παρόμοια με τη φετινή, ανέφερε η πηγή, συμπληρώνοντας ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της Ελλάδας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2026.