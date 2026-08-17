Αυξάνονται οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων στην ΕΕ – Στη δεύτερη θέση η Ελλάδα

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2019 οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ελλάδα να καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των κρατών-μελών.

Στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αύξηση των χρεοκοπιών επιχειρήσεων βρέθηκε η Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρηματικές πτωχεύσεις αυξήθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ οι νέες ενάρξεις επιχειρήσεων εμφάνισαν σημάδια επιβράδυνσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι πτωχεύσεις στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,7%, ενώ οι νέες εγγραφές επιχειρήσεων υποχώρησαν οριακά κατά 0,5%.

Η εικόνα αντανακλά τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, αφού τα πρώτα χρόνια της υγειονομικής κρίσης, τα εκτεταμένα μέτρα κρατικής στήριξης συγκράτησαν τεχνητά τον αριθμό των πτωχεύσεων. Ωστόσο, από το τέταρτο τρίμηνο του 2021 έως και το 2026 ο αριθμός τους αυξανόταν σταθερά, με μοναδική εξαίρεση το γ' τρίμηνο του 2025 και το α' τρίμηνο του 2026. Το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους βέβαια οι πτωχεύσεις κινήθηκαν εκ νέου ανοδικά, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά ετών (2019).

Σε επίπεδο χωρών, τη μεγαλύτερη αύξηση στις δηλώσεις πτώχευσης κατέγραψε η Εσθονία με ποσοστό 31,8%, στη δεύτερη θέση ακολούθησε η Ελλάδα με 31,6%, και στην τρίτη βρέθηκε η Κροατία με ποσοστό 20,5%. Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη μείωση στις δηλώσεις πτώχευσης εμφάνισαν η Μάλτα (-50%), η Κύπρος (-41,7%) και η Σλοβακία (-33,5%). Η Eurostat σημειώνει, πάντως, ότι στις μικρότερες οικονομίες, όπως η Κύπρος και η Μάλτα, οι ποσοστιαίες μεταβολές στις πτωχεύσεις πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, καθώς ακόμα και μικρός απόλυτος αριθμός χρεοκοπιών μπορεί να οδηγήσει σε έντονες διακυμάνσεις από τρίμηνο σε τρίμηνο.

Σε στενωπό ο κλάδος της εκπαίδευσης - Ανθεκτικότερα καταλύματα, εστίαση και κατασκευές

Οι πιέσεις ήταν εμφανείς και σε κλαδικό επίπεδο με τις πτωχεύσεις να αυξάνουν σε πέντε από τους οκτώ βασικούς τομείς της οικονομίας. Συγκεκριμένα τη μεγαλύτερη άνοδο πτωχεύσεων κατέγραψε ο τομέας της εκπαίδευσης και των κοινωνικών δραστηριοτήτων (+21,1%), και ακολούθησε αυτός των μεταφορών (+11,4%) και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (+6,8%). Αντίθετα, οι πτωχεύσεις μειώθηκαν στην περίπτωση των καταλυμάτων και της εστίασης (-2,6%), στις κατασκευές (-1,7%) και στο εμπόριο (-1,2%).

Ήπια επιβράδυνση στις ενάρξεις επιχειρήσεων

Την ίδια ώρα, οι νέες εγγραφές επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφάνισαν ήπια επιβράδυνση. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 μειώθηκαν κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όπου και πάλι υπήρξε μικρή υποχώρηση, μετά την περίοδο ανάκαμψης που προηγήθηκε.

Να θυμίσουμε ότι οι ενάρξεις επιχειρήσεων είχαν καταρρεύσει κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2020 εξαιτίας της πανδημίας, ενώ από το 2022 έως και το τέλος του 2024 ακολούθησαν σταθερά ανοδική πορεία, φτάνοντας στο πικ τους το δ΄ τρίμηνο του 2024. Παρότι στις αρχές του 2025 σημειώθηκε νέα κάμψη, οι εγγραφές παρέμειναν υψηλότερες από τα προ πανδημίας επίπεδα και ενισχύθηκαν εκ νέου έως το τέλος του ίδιου έτους. Ακόμη και μετά τη μικρή επιβράδυνση των δύο πρώτων τριμήνων του 2026, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας παραμένουν υψηλότερες από τα προ πανδημίας επίπεδα.

Σε επίπεδο κρατών-μελών, τις μεγαλύτερες μειώσεις στις νέες εγγραφές επιχειρήσεων παρουσίασαν το Λουξεμβούργο (-24,2%), η Λιθουανία (-12,4%) και η Δανία (-8,2%). Αντίθετα, τις ισχυρότερες αυξήσεις κατέγραψαν η Ιρλανδία (+20,4%), το Βέλγιο (+8,2%) και η Σουηδία (+7,6%).

Όσο για τους τομείς που κυριάρχησαν οι νέες εγγραφές επιχειρήσεων, πρωταγωνιστής αναδείχτηκε ο κλάδος της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) (+8,8%), ενώ θετικό πρόσημο εμφάνισαν και οι κατασκευές (+1%). Στον αντίποδα οι νέες εγγραφές μειώθηκαν σε πέντε από τους οκτώ βασικούς τομείς της οικονομίας με τη μεγαλύτερη πτώση να αφορά τον κλάδο της βιομηχανίας (-3,6%). Ακολούθησαν τα καταλύματα και η εστίαση (-3,4%) και η εκπαίδευση με τις κοινωνικές δραστηριότητες (-3,2%). Στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες οι νέες εγγραφές παρέμειναν αμετάβλητες.