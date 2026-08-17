Μόσχα: Απολύθηκε τραπεζίτης επειδή είπε ότι η Ρωσία υστερεί της Ουκρανίας «οικονομικά και τεχνολογικά»

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ρωσικής κρατικής αναπτυξιακής εταιρείας VEB.RF απολύθηκε μετά τις επικριτικές του δηλώσεις τον περασμένο Μάιο, όπου προειδοποιούσε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει έναν παρατεταμένο πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας και υστερεί οικονομικά και τεχνολογικά, όπως αναφέρει ο Guardian.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ρωσικής κρατικής αναπτυξιακής εταιρείας VEB.RF απολύθηκε μετά τις επικριτικές του δηλώσεις τον περασμένο Μάιο, όπου προειδοποιούσε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει έναν παρατεταμένο πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας και υστερεί οικονομικά και τεχνολογικά, όπως αναφέρει ο Guardian.

Ο Αντρέι Κλέπατς, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής οικονομολόγος της VEB.RF για 12 χρόνια, άσκησε την αυστηρή κριτική του κατά τη διάρκεια συνάντησης με συνάδελφους οικονομολόγους στο Χρηματιστήριο της Μόσχας. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις του Κλέπατς ήρθαν στο προσκήνιο αυτό το Σαββατοκύριακο, από την στιγμή που οι Τhe Moscow Times δημοσίευσαν αποσπάσματα από την ομιλία του.

Σε αυτήν, ο Κλέπατς έκανε μια άμεση αξιολόγηση των οικονομικών προοπτικών της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, λέγοντας ότι η χώρα «χάνει όχι μόνο από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κατά κάποιο τρόπο, χάνουμε από την Ουκρανία». Ενώ επισήμανε τα σοβαρά δημογραφικά και οικονομικά προβλήματα της Ουκρανίας, ο Κλέπατς υποστήριξε ότι η δυτική οικονομική υποστήριξη ήταν ένας βασικός λόγος για τον οποίο η Ουκρανία παρά όλα τα δεινά του πολέμου, κατορθώνει και επιβιώνει.

«Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι τα πάντα στην Ουκρανία θα καταρρεύσουν. Δεν έχουν καταρρεύσει και δεν θα καταρρεύσουν. Εν τω μεταξύ, το κόστος που επωμιζόμαστε αυξάνεται» τόνισε.

Επίσης, ανέφερε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές υποδομές, οι δυτικές κυρώσεις και τα υψηλά εγχώρια επιτόκια περιορίζουν τη μελλοντική ανάπτυξη και εμποδίζουν τις τεχνολογικές επενδύσεις.

«Δεν πιστεύω ότι η Ρωσία θα καταρρεύσει, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι αντιμετωπίζουμε μια κοινωνική κρίση», προειδοποίησε. «Δεν θα καταρρεύσουμε οικονομικά, αλλά θα μείνουμε ακόμη πιο πίσω, με όλες τις επακόλουθες συνέπειές της» πρόσθεσε.

Η VEB δεν έδωσε εξηγήσεις για την απόλυση του Κλέπατς. Ένας γνωστός του Κλέπατς δήλωσε στην οικονομική εφημερίδα Vedomosti ότι η αποχώρησή του από την τράπεζα «συνδέθηκε με τις προσωπικές, σκληρές εκτιμήσεις του για την οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας, οι οποίες δεν μπορούν να ευθυγραμμιστούν με τη θέση της εταιρείας».

Το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο ενημέρωσης Bell ανέφερε, επικαλούμενο πηγές, ότι ο Κλέπατς απολύθηκε κατόπιν εντολής του Κρεμλίνου και ότι η απόλυσή του συνδεόταν άμεσα με την ομιλία του τον Μάιο.

Η απόλυση του Κλέπατς υπογραμμίζει την αυξανόμενη επιμονή του Κρεμλίνου στην απόλυτη αφοσίωση των ανώτερων κρατικών στελεχών, εν μέσω αναφορών ότι ο Πούτιν έχει περικυκλωθεί ολοένα και περισσότερο από αξιωματούχους που διστάζουν να αμφισβητήσουν τις απόψεις του.