Deutsche Telekom: Εξαγοράζει τις πολωνικές Fiberhost και Inea έναντι 1 δισ. ευρώ

Η Deutsche Telekom συμφώνησε να αποκτήσει το 100% των πολωνικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών Fiberhost και Inea από την Macquarie Asset Management έναντι περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Η Deutsche Telekom συμφώνησε να αποκτήσει το 100% των πολωνικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών Fiberhost και Inea από την Macquarie Asset Management έναντι περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Η συναλλαγή αποτελεί στρατηγική επένδυση για τη T-Mobile Polska, τη θυγατρική της Deutsche Telekom στην Πολωνία, καθώς θα βοηθήσει στη μετάβαση της από έναν πάροχο αποκλειστικά κινητής τηλεφωνίας σε έναν τηλεπικοινωνιακό όμιλο.

Η Fiberhost λειτουργεί ως πάροχος σταθερής τηλεφωνίας ενώ η Inea παρέχει υπηρεσίες λιανικής ευρυζωνικής σύνδεσης και τηλεόρασης. Η εξαγορά θα προσθέσει στις δραστηριότητες της T-Mobile Polska πάνω από 300.000 πελάτες από το δίκτυο οπτικών ινών της Inea και της Fiberhost, το οποίο εξυπηρετεί πάνω από 1,4 εκατομμύρια σπίτια.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί οικονομικά στα τέλη του 2026, δήλωσε η Macquarie σε ανακοίνωσή της.

«Ευχαριστούμε και τις δύο ομάδες διαχείρισης για τη συνεργασία τους και ανυπομονούμε να δούμε και τις δύο επιχειρήσεις να συνεχίζουν να βασίζονται σε αυτό το ισχυρό θεμέλιο υπό τη διαχείριση της Deutsche Telekom», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Macquarie Asset Management, Cord von Lewinski.

«Η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία συνεχούς ανάπτυξης της T-Mobile Polska. Συνδυάζοντας ισχυρές δυνατότητες κινητής τηλεφωνίας και οπτικής ίνας, δημιουργούμε μια ακόμη καλύτερη βάση για απλές, αξιόπιστες υπηρεσίες για τους πελάτες μας», δήλωσε ο Dominique Leroy, Διευθύνων Σύμβουλος Ευρώπης της Deutsche Telekom AG.