Το Fuel Pass ΙΙΙ δεν παρατείνεται προς το παρόν και ισχύει μόνο για το δίμηνο Απριλίου–Μαΐου. Ωστόσο, υπάρχουν κρίσιμες ημερομηνίες, ποσά και προϋποθέσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι.

Το Fuel Pass ΙΙΙ παραμένει σε ισχύ μόνο για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επέκταση για τους επόμενους μήνες όπως συνέβη χθες με την επιδότηση στο diesel κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι το μέτρο ολοκληρώνεται κανονικά με βάση τον αρχικό του σχεδιασμό και οι δικαιούχοι θα πρέπει να σπεύσουν να προλάβουν τόσο τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων όσο και για την αξιοποίηση της επιδότησης.

Όπως είναι γνωστό, το Fuel Pass III αποτελεί μέτρο ενίσχυσης φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών που στοχεύει στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026. Υιοθετήθηκε ως απάντηση στην αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των διακυμάνσεων των τιμών του Brent.

Παρότι η ενίσχυση αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην πράξη υπάρχουν δύο διαφορετικές ημερομηνίες που καθορίζουν τι ισχύει: η προθεσμία για τις αιτήσεις και η προθεσμία για τηn χρήση των χρημάτων.

Η πλατφόρμα για το Fuel Pass άνοιξε στις αρχές Απριλίου και θα παραμείνει ενεργή έως και τις 30 Απριλίου 2026, ημερομηνία που αποτελεί και την τελική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων. Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς δεν προβλέπεται – μέχρι στιγμής τουλάχιστον - δεύτερος κύκλος αιτήσεων.

Αν και οι αιτήσεις λήγουν στο τέλος Απριλίου, η χρήση της ενίσχυσης δεν σταματά εκεί. Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και την 31η Ιουλίου 2026, ενώ στην περίπτωση κατάθεσης σε IBAN το ποσό πιστώνεται απευθείας στον λογαριασμό και χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμούς.

Τι κερδίζει ο καταναλωτής και πώς λειτουργεί το Fuel Pass

Το Fuel Pass δεν μειώνει την τιμή στην αντλία, αλλά δίνει ένα συγκεκριμένο ποσό που χρησιμοποιείται απευθείας για την πληρωμή καυσίμων ή μετακίνησης. Αυτό σημαίνει ότι, στην περίπτωση της ψηφιακής κάρτας, ο καταναλωτής πληρώνει επιτόπου χρησιμοποιώντας την επιδότηση και επιβαρύνεται μόνο για τυχόν επιπλέον ποσό, χωρίς να αλλάζει η ίδια η τιμή αγοράς.

Το πραγματικό όφελος εξαρτάται από την πορεία των τιμών. Αν αυτές αυξηθούν, το ποσό εξαντλείται πιο γρήγορα, ενώ αν υποχωρήσουν, διαρκεί περισσότερο. Την ίδια στιγμή, οι τιμές στην αγορά καυσίμων διαμορφώνονται καθημερινά με βάση την διεθνή αγορά και όχι με βάση τα μέτρα στήριξης, γεγονός που σημαίνει ότι η επιδότηση δεν ανακόπτει τις αυξήσεις αλλά περιορίζει προσωρινά την επιβάρυνση.

Στην πράξη, η ενίσχυση αντιστοιχεί περίπου σε 30 έως 36 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου, με βάση τη μέση κατανάλωση, κάτι που δείχνει το πραγματικό εύρος της παρέμβασης.

Τα ποσά της επιδότησης

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής. Για τα ΙΧ, η ενίσχυση φτάνει τα 50 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα 60 ευρώ στα νησιά όταν επιλεγεί ψηφιακή κάρτα, ενώ διαμορφώνεται στα 40 ευρώ και 50 ευρώ αντίστοιχα σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Για τις μοτοσυκλέτες, τα ποσά ανέρχονται σε 30 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ στα νησιά με ψηφιακή κάρτα, ενώ περιορίζονται σε 25 ευρώ και 30 ευρώ αντίστοιχα μέσω IBAN.

Η διαφοροποίηση των ποσών συνδέεται τόσο με το αυξημένο κόστος μεταφορών στις νησιωτικές περιοχές όσο και με την επιλογή του τρόπου πληρωμής. Η ψηφιακή κάρτα δίνει υψηλότερη επιδότηση, καθώς δεσμεύει τη χρήση της αποκλειστικά για μετακινήσεις, ενώ η επιλογή IBAN προσφέρει ευελιξία αλλά χαμηλότερο ποσό.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και διαθέτουν όχημα σε κυκλοφορία.

Η επιλεξιμότητα καθορίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Για τους άγαμους, το όριο φτάνει έως τις 25.000 ευρώ, για τους έγγαμους έως τις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες έως τις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο.

Συνολικά, περίπου 3,1 εκατ. πολίτες πληρούν τα κριτήρια, δηλαδή σχεδόν το 78% των ιδιοκτητών οχημάτων στη χώρα.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την λήψη του Fuel Pass III

Για να εγκριθεί η αίτηση, το όχημα θα πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν εξοφληθεί πλήρως τα τέλη κυκλοφορίας. Η επιδότηση αφορά ένα όχημα ανά ΑΦΜ, ενώ το όχημα μπορεί να είναι σε κυριότητα, συνιδιοκτησία ή leasing, αρκεί να δηλώνεται από έναν μόνο δικαιούχο. Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματους ελέγχους μέσω της ΑΑΔΕ και των ασφαλιστικών βάσεων.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση κωδικών Taxisnet ή μέσω ΚΕΠ. Η διαδικασία περιλαμβάνει την είσοδο στο σύστημα, την επιβεβαίωση στοιχείων, τη δήλωση οχήματος και την επιλογή τρόπου πληρωμής. Μετά την έγκριση, η πίστωση γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών είτε στην ψηφιακή κάρτα είτε στον τραπεζικό λογαριασμό.

Πού και για πόσο χρησιμοποιείται το Fuel Pass III

Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, σε μέσα μαζικής μεταφοράς και σε ταξί για την πληρωμή διαδρομής. Η ισχύς της διαρκεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, ανεξάρτητα από το πότε θα υποβληθεί η αίτηση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, τυχόν υπόλοιπο ποσό δεν μεταφέρεται.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς μετά την οριστικοποίηση δεν επιτρέπονται διορθώσεις. Η επιλογή τρόπου πληρωμής είναι κρίσιμη: η ψηφιακή κάρτα προσφέρει μεγαλύτερη ενίσχυση αλλά περιορίζει τη χρήση, ενώ η κατάθεση σε IBAN δίνει ευελιξία αλλά μικρότερο ποσό. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες θα πρέπει να αξιοποιήσουν εγκαίρως το ποσό, καθώς τυχόν υπόλοιπο δεν μεταφέρεται και χάνεται.

Μέχρι τέλος Απριλίου οι αιτήσεις

Η πλατφόρμα του Fuel Pass είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και τις 30 Απριλίου, που αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για υποβολή αίτησης. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν προβλέπεται νέος κύκλος, γεγονός που καθιστά κρίσιμο τον χρονικό αυτό ορίζοντα για τους δικαιούχους.