Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι

Newsroom
Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι
Η ΕΕ ετοιμάζει μέτρα για να μειώσει τον αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος στην προσφορά καυσίμων αεριωθουμένων, δήλωσε o επίτροπος Ενέργειας της EE.

Το καλοκαίρι αυτό θα είναι δύσκολο για την Ευρώπη λόγω των ελλείψεων καυσίμων που προκαλούνται από τον πόλεμο στο Ιράν και του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ ακόμα και στο καλύτερο σενάριο, δήλωσε σήμερα ο επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νταν Γιόργκενσεν. Η ΕΕ ετοιμάζει μέτρα για να μειώσει τον αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος στην προσφορά καυσίμων αεριωθουμένων, δήλωσε ο Γιόργκενσεν σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη. «Αν χρειαστεί, μπορούμε να ανακατανείμουμε και να μοιραστούμε τα καύσιμα αεριωθουμένων που έχουμε», δήλωσε.

Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες έχουν προειδοποιήσει για ελλείψεις στα καύσιμα αεριωθουμένων μέσα σε διάστημα εβδομάδων, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν που έχει αποκλείσει την κύρια οδό ανεφοδιασμού μέσω των στενών του Ορμούζ. Περίπου το 75% των προμηθειών της Ευρώπης σε καύσιμα αεριωθουμένων έρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ενέργεια
Καύσιμα
