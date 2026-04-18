Πετρέλαιο: Πτώση τιμών με τα Στενά του Ορμούζ σε εύθραυστη ισορροπία - Γιατί η αγορά δεν έχει ανοίξει

Η πτώση των τιμών μετά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ δίνει ανάσα στην αγορά, αλλά δεν σηματοδοτεί επιστροφή στην κανονικότητα.

Η αγορά ενέργειας δείχνει να παίρνει μια πρώτη ανάσα μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με τις τιμές να υποχωρούν από τα υψηλά των προηγούμενων ημερών. Ωστόσο, πίσω από την αποκλιμάκωση παραμένει ένα εξαιρετικά εύθραυστο σκηνικό, όπου η ισορροπία μπορεί να ανατραπεί από τη μια στιγμή στην άλλη.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δεν παραπέμπει σε επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά σε μια μεταβατική φάση: το σενάριο πλήρους διακοπής έχει υποχωρήσει, χωρίς όμως να έχει αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς. Και αυτό είναι που εξηγεί γιατί, παρά την πτώση των τιμών, η αβεβαιότητα παραμένει κυρίαρχη.

Η αγορά ενέργειας κάνει ένα γρήγορο, αλλά όχι πλήρες reset: από το σενάριο ενός απότομου blackout στα Στενά του Ορμούζ περνά σε ένα νέο καθεστώς πιο δύσκολης και αβέβαιης λειτουργίας. Η ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι ανοίγει τις θαλάσσιες οδούς έριξε απότομα τις τιμές, αλλά δεν επανέφερε την αγορά στην κανονικότητα. Αντίθετα, μετατόπισε τον κίνδυνο από τη διακοπή των ροών στη δυσκολία της καθημερινής λειτουργίας της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent υποχώρησε την Παρασκευή έως και 13%, προς τα 86-87 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψαν επίσης αισθητή πτώση. Η αντίδραση ήταν αναμενόμενη: τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν τον πιο κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο παγκοσμίως, από τον οποίο διέρχεται περίπου το 20% των θαλάσσιων ροών πετρελαίου. Με τον κίνδυνο πλήρους διακοπής να απομακρύνεται – έστω και προσωρινά – η αγορά έσπευσε να αποτινάξει από τις τιμές το πιο ακραίο σενάριο.

Ωστόσο, αυτό που αλλάζει δεν είναι μόνο το επίπεδο των τιμών, αλλά η φύση του κινδύνου. Η αγορά δεν λειτουργεί πλέον υπό την απειλή ενός άμεσου σοκ προσφοράς, αλλά σε ένα περιβάλλον αυξημένης δυσκολίας: καθυστερήσεις φορτίων, ακριβότερα ασφάλιστρα, πιο σύνθετες διαδρομές και περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα. Με άλλα λόγια, το γεωπολιτικό premium δεν εξαφανίζεται αλλά μετασχηματίζεται.

Δεξαμενόπλοια, περιορισμοί και μια αγορά που δοκιμάζεται στην πράξη

Στην πράξη, η επανεκκίνηση των ροών παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Τα πρώτα στοιχεία από τη ναυσιπλοΐα δείχνουν ότι μεμονωμένα δεξαμενόπλοια έχουν αρχίσει να περνούν με χαρακτηριστική περίπτωση το τάνκερ Shalamar, πακιστανικής σημαίας, που μετέφερε περίπου 300.000 βαρέλια αργού από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και διέσχισε κανονικά τα Στενά. Ωστόσο, η συνολική εικόνα απέχει πολύ από την κανονικότητα.

Μέσα σε μόλις 72 ώρες, τουλάχιστον 14 πλοία αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, ενώ παραμένει ενεργός ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στην περιοχή, επηρεάζοντας την διέλευση συγκεκριμένων φορτίων. Παράλληλα, η ναυσιπλοΐα δεν είναι πλήρως απελευθερωμένη, καθώς τα πλοία κινούνται υπό όρους και συντονισμό, γεγονός που περιορίζει ουσιαστικά τον όγκο των διελεύσεων.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα συνολικά μεγέθη: από την αρχή της κρίσης έχουν περάσει περίπου 279 πλοία από τα Στενά, αριθμός αισθητά χαμηλότερος από τα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ μετά την εκεχειρία οι διελεύσεις παραμένουν περιορισμένες. Σε επιμέρους ημέρες, έχουν καταγραφεί μόλις οκτώ διελεύσεις, εκ των οποίων μόνο τρεις αφορούσαν δεξαμενόπλοια, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά απέχει ακόμη από μια πλήρη επανεκκίνηση.

Με άλλα λόγια, η αγορά δεν έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά λειτουργεί σε ένα καθεστώς ελεγχόμενης και αποσπασματικής ροής.

Η νέα διάσταση: Από την ενέργεια στα επιτόκια

Η αποκλιμάκωση των τιμών δεν επηρεάζει μόνο την αγορά ενέργειας, αλλά και τη νομισματική πολιτική. Η πτώση του πετρελαίου περιορίζει τις πληθωριστικές πιέσεις, ανοίγοντας – υπό προϋποθέσεις – τον δρόμο για χαλάρωση της πολιτικής από τη Fed.

Αν η αποκλιμάκωση διατηρηθεί, δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν περιθώρια για μειώσεις επιτοκίων προς το τέλος του 2026. Ωστόσο, οι κεντρικοί τραπεζίτες παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς ο πληθωρισμός δεν έχει επιστρέψει πλήρως στον στόχο και οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν απορροφηθεί.

Εκεχειρία με ημερομηνία λήξης και εύθραυστη ισορροπία

Η ισορροπία παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, όπως φάνηκε και από τη διαδοχική ανταλλαγή δηλώσεων την Παρασκευή. Το μεσημέρι, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για όλα τα εμπορικά πλοία, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει σαφές χρονικό πλαίσιο για τη διάρκεια του μέτρου. Λίγες ώρες αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ έως ότου επιτευχθεί επίσημη συμφωνία. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν εξίσου αιχμηρή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσει εκ νέου τα Στενά εάν συνεχιστεί η πίεση. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον διαρκούς αβεβαιότητας, όπου το «άνοιγμα» δεν συνιστά σταθερή κατάσταση, αλλά μια αναστρέψιμη ισορροπία.

Από τι θα κριθεί η επόμενη κίνηση των τιμών

Το αν η πρόσφατη υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου θα εξελιχθεί σε σταθερή πτωτική τάση ή θα αποδειχθεί προσωρινή θα εξαρτηθεί από μια σειρά παραγόντων που ξεπερνούν την απλή πολιτική δήλωση ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «ανοιχτά». Πρώτον, από το κατά πόσο η ναυσιπλοΐα θα επανέλθει πλήρως και χωρίς περιορισμούς, δηλαδή αν τα δεξαμενόπλοια θα κινούνται με κανονικούς ρυθμούς, χωρίς αυξημένα ασφάλιστρα κινδύνου ή άτυπους όρους διέλευσης. Δεύτερον, από την διάρκεια και την σταθερότητα της εκεχειρίας στην περιοχή, καθώς οποιαδήποτε νέα ένταση μπορεί να επαναφέρει άμεσα το risk premium στις τιμές. Τρίτον, από την πραγματική αποκατάσταση των ροών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς οι καθυστερήσεις και τα σημεία συμφόρησης που έχουν ήδη δημιουργηθεί μπορούν να στηρίξουν τις τιμές ακόμη και σε περιβάλλον αποκλιμάκωσης. Και τέταρτον, από την συμπεριφορά των αγορών, που θα κρίνουν αν η κρίση θεωρείται λήξασα ή απλώς σε προσωρινή ύφεση.

Αν αυτοί οι παράγοντες κινηθούν θετικά, δεν αποκλείεται να δούμε περαιτέρω πτώση των τιμών. Αν όμως παραμείνει έστω και ένα από αυτά τα ρίσκα ενεργό, η αγορά θα συνεχίσει να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον περιορισμών και αβεβαιότητας, διατηρώντας ένα ενσωματωμένο «μαξιλάρι» κινδύνου στις τιμές.

Για την Ευρώπη, η πτώση των τιμών αποτελεί άμεση ανάσα. Ωστόσο, η κρίση έχει ήδη αφήσει αποτύπωμα στην εφοδιαστική αλυσίδα, με υψηλότερα κόστη μεταφοράς και αυξημένη μεταβλητότητα. Με άλλα λόγια, τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να άνοιξαν, αλλά η αγορά όχι. Και αυτό είναι που θα καθορίσει όχι μόνο την πορεία των τιμών, αλλά και το πόσο γρήγορα – ή αν – θα επιστρέψουμε πραγματικά στην κανονικότητα.